Repara tu Deuda Abogados cancela 174.282€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 174.282 euros en Barcelona (Catalunya) aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.





Se trata del caso de OR, divorciado. Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “el deudor se encontraba en situación de insolvencia dada la imposibilidad de hacer frente a todas sus obligaciones dinerarias. Solicitó los préstamos cuando era el administrador de una empresa pero la compañía de la que dependía en gran medida su actividad cambió su política de precios. No pudo mantener el nivel de actividad y tuvo que recurrir a la financiación externa para poder cubrir los gastos de la empresa y el salario de sus trabajadores. Desgraciadamente el montante de deuda que ello acarreó fue muy elevado y con sus ingresos no pudo asumir la devolución de las cuotas de los préstamos”.





Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Barcelona (Catalunya) Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).





Como él, cada día más personas piensan en la Ley de Segunda Oportunidad como única salida a sus problemas de deudas. Sin ir más lejos, ya son más de 18000 los particulares y autónomos que han iniciado su proceso con Repara tu Deuda para poder levantarse cada día sin pagos que no pueden asumir.





Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en septiembre de 2015, año en el que entró en vigor la ley en España. Hay que destacar que en la actualidad ha superado la cifra de 70 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes con la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.





El despacho de abogados cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en los casos que cumplían los requisitos para acogerse a esta legislación y que ya han sido presentados ante los juzgados españoles.





Muchos de los particulares y autónomos que acuden a esta herramienta son, simplemente, personas que se han tropezado con alguna piedra en su camino, ya sea por haber avalado un negocio, a un familiar o amigo, por haber vivido una situación de ERE, o por haber realizado una inversión sin éxito.