Erum Vial presenta la primera Luz de Emergencia V16 en Motortec 2022

martes, 12 de abril de 2022, 09:05 h (CET) Erum Vial empresa especializada en la fabricación de señales y sistemas de prevención de accidentes presentará entre 20 a 23 de Abril su baliza PF LED ONE V16 en la Feria MOTORTEC, mayor plataforma comercial sobre automoción del sur de Europa y punto de encuentro de los profesionales de la postventa. MOTORTEC presentaran las últimas novedades sobre el mundo del aftermarket, repuestos de vehículos y proveedores de servicios que atienden y surten a los más de 20.000 talleres de reparación que hay en España Motortec, el gran evento del sector del aftermarket

Motortec celebra su vigesimosexta edición en IFEMA Madrid los días 20, 21, 22 y 23 de abril. En ella se reunirán diferentes empresas y entidades del servicio postventa de automoción, en los pabellones 1, 3, 5, 7 y 9 del recinto ferial de Madrid.

Esto se traduce en más de 73.800 m2 en el que estarán presentes más de 700 empresas, con más de 200 horas de jornada y actividades.

Motortec contará además con más de 1.300 marcas asociadas al mundo automovilístico de la postventa, esperando un total de más de 60.000 participantes de toda la geografía española.

El motivo de esta feria es reactivar el punto de encuentro del sector e incentivar el intercambio comercial, de conocimiento de las empresas y particulares que acudan a esta edición de Motortec Madrid.

La feria contará además con una plataforma digital para que las personas que no puedan acudir al recinto puedan seguir las novedades del evento. En la página web de Motortec podrán encontrar toda la información relativa a este novedoso avance, llamado MotorMeetings Live Connect.

Uno de los puntos más importantes de esta edición de Motortec será que este año se lleva a cabo la revisión de las ITVs en España, lo que sin duda traerá cambios significativos en el futuro de las revisiones técnicas.

Stand PF LED ONE en Motortec

PF LED ONE estará presente en el Pabellón 7 gracias a Erum Vial, división de seguridad vial de Erum Group, ,multinacional española referente en la industria de la seguridad vial e inyección de plástico a nivel global.

Cualquier persona podrá acercarse para conocer en vivo y en directo la baliza V16 más innovadora del mercado llamada PF LED ONE, fabricada en España, conectada a la Dirección General de Tráfico y que sustituye de forma oficial el uso de los actuales triángulos de emergencia.

Además, todas aquellas personas que no puedan asistir a la 16ª edición de Motortec de forma presencial tendrá la oportunidad de asistir virtualmente a través de la plataforma LIVE CONNECT y conocer en detalle los productos que se expondrán en el stand físico de la marca.

Conocer la baliza PF LED ONE V16 Conectada

La principal función de la nueva baliza PF LED ONE V16 es balizar cualquier vehículo que ha sufrido una avería o accidente, o se encuentra detenido en una vía de circulación donde existe alto riesgo de colisión, e informar a la Dirección General de Tráfico sobre la posición del vehículo averiado o accidentado. Gracias a esta luz de emergencia se minimiza los atropellos causados cuando el conductor desciende del vehículo para colocar los triángulos de emergencia y se reduce el riesgo de choque entre vehículos.

Las principales características de esta señal de emergencia son:

Conexión a plataforma DGT 3.0

Geolocalización. Envía señal de socorro a la DGT con la ubicación del vehículo.

Luz intermitente de alta intensidad. Visibilidad a más de 1 kilómetro de distancia.

Baliza sobreelevada. Diseño único patentado apto para vehículos que disponen de barras de techo laterales. Fácil de usar. Instalación y activación con un simple gesto.

Doble sistema de fijación magnético y adhesivo. Apto para todo tipo de vehículos.

Protección IP54 Producto resistente a condiciones meteorológicas adversas como lluvia, viento, nieve o niebla.

Ligeras y portátiles. Tamaño reducido y poco peso hace que se pueda guardar fácilmente en la guantera del coche.

12 años de garantía oficial de producto y 12 +1 años de servicio de datos incluidos. Versión 100% ECO disponible. ISO 14006 ECODISEÑO

Aplicación móvil PF RESCUE solo para usuarios de baliza PF LED ONE. Permite a conductor contactar con su aseguradora y solicitar servicio de grúa, buscar talleres cercanos, y acceder a gran cantidad de servicios relacionados con su vehículo. Visitar Motortec 2022

Motortec es el evento aftermarket más importante de España. Acudir a conocer todas las novedades de Erum Vial, o conocerles a través de su web. Si se quiere saber más acerca de su participación contactar con su equipo de Erum Vial.

