anuncios.es, el portal donde publicar anuncios gratis

martes, 12 de abril de 2022, 09:15 h (CET)

Actualmente, hay varios sitios en internet destinados a publicar anuncios gratis en España. Uno de estos lugares es anuncios.es, una web donde se pueden vender y comprar productos y servicios de todo tipo.

Los anuncios clasificados se han convertido en una excelente opción que ha permitido a las empresas de todo tipo de ámbitos impulsar sus ventas. Además, tener visibilidad en plataformas de publicidad online ayuda a captar potenciales clientes gracias a que un porcentaje alto de la población recorre a la tecnología a la hora de comprar por factores como la comodidad y la practicidad.

anuncios.es permite publicar anuncios gratis Hoy en día, una alternativa para que particulares y empresas publiquen anuncios gratis en el país es anuncios.es. Este sitio online destaca por permitir la venta de productos ilimitados por cuenta, de manera clasificada en un sinfín de categorías tales como inmobiliaria, motor, empleo, ocio, animales y mascotas, entre muchas otras.

Son muchos los vendedores que acuden a la mencionada plataforma de anuncios por los beneficios que ofrece, como la posibilidad de insertar hasta 40 fotografías del producto que se está ofertando. Además, si se desea, se pueden añadir archivos en formato GIF para llamar más la atención, un enlace a páginas web, a vídeos e incluso ofrece la posibilidad de realizar conversaciones vía WhatsApp o llamadas directas con los anunciantes.

La descripción de los anuncios son de hasta 4.000 caracteres, cantidad suficiente para describir detalladamente los productos de primera y segunda mano y los servicios que se quieren comercializar.

Los anunciantes pueden revisar las estadísticas de sus anuncios. Además de todo lo mencionado, tienen el beneficio de poder crear una tienda personal online dentro de la web sin coste, con logo incluido, descripción, enlaces, etc.

¿Cómo se puede tener mayor visibilidad en anuncios.es? Ofertar en anuncios.es es completamente gratis. No obstante, ofrece otros servicios por un coste adicional. Quienes deseen que su banner aparezca en los espacios especiales de la página de inicio, es decir, en la parte superior de la portada, deben hacer una compra de 50 euros en créditos.

Por el coste de 50 euros en créditos, también se puede aparecer en la barra lateral de un ordenador y en el pie de página cuando se entre desde móviles y tablets. Asimismo, está la opción de aparecer en una ventana emergente cuando un usuario entre a la web de tablón de anuncios.

Publicar anuncios será siempre una buena estrategia para llegar a más personas. Sin embargo, el anunciante debe procurar que su anuncio sea persuasivo, fundamentalmente el título, que es lo primero que ve el lector, así como en las imágenes para que impulsen a la compra.



