La importancia de invertir en mosquiteras para el hogar con la llegada del buen tiempo

lunes, 11 de abril de 2022, 18:18 h (CET)

Las mosquiteras a medida son un artículo de primera necesidad en lugares cálidos y propensos a la presencia de mosquitos. Las enfermedades ocasionadas por estos insectos alcanzan cifras cercanas al millón de muertos cada año, lo que convierte el mosquito en el animal más letal del mundo.

Los expertos reiteran la importancia de invertir en mosquiteras para el hogar de cara al buen tiempo, sobre todo en países como España que cuentan con cuantiosas y privilegiadas horas de sol. Iniciativas como Estordecor fabrica y comercializa mosquiteras a medida mediante su tienda online a precios competitivos, ya que no tiene intermediarios que aumenten dicho coste al consumidor.

Tener una mosquitera en casa puede salvar vidas Adquirir un producto de este tipo es una inversión inteligente que retribuye en beneficios para la salud de quienes utilicen este simple y completo método de protección contra mosquitos. Estos pequeños animales transmiten enfermedades como la malaria, dengue, fiebre amarilla y virus del Nilo Occidental, entre muchas otras. Según datos estadísticos de organismos mundiales de la salud especializados en este sector, al año se contagian cerca de 390 millones de personas de patologías como el dengue, lo que resulta en molestias y dolencias que pueden llegar a ser irreversibles en algunos casos. Por tales motivos, tener una mosquitera en casa puede prevenir de dichas afecciones y salvar vidas.

Entre los beneficios de contar con una mosquitera, se encuentra su capacidad para alejar insectos, minimizar su proliferación, ofrecer seguridad para evitar el acceso de extraños a casa por sus materiales resistentes y su fácil instalación. Sin embargo, estos elementos también brindan privacidad, permiten que se dé un ahorro en la energía por el flujo natural de aire que proporcionan y tienen una estética singular que aporta al estilo de las estancias.

Mosquiteras de todo tipo para toda necesidad Estordecor dispone de mosquiteras enrollables, de puerta abatible, fijas, correderas y plisadas. Sus precios son asequibles y, a través de su página web, puede realizarse un filtro para elegir la mosquitera ideal para el hogar de acuerdo al color y estilo deseados. Es recomendable realizar mediciones previas en las estancias del hogar donde se ubicarán las mosquiteras para que estas se adapten a la superficie.

Las mosquiteras fijas son ideales para puertas y ventanas por su composición y no necesitan tornillos o herramientas extra para su instalación. Las mosquiteras enrollables funcionan como una persiana que puede abrirse y cerrarse, además cuentan con un cajón para su guardado. Las mosquiteras plisadas son adecuadas para grandes espacios, ya que también proporcionan protección contra la polución y el polen.



