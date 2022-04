¡Ruptura sorpresa! Álex Ruiz y Stupa separan sus caminos

Tremenda noticia la que ha saltado en las redes sociales, donde se ha comunicado que Álex Ruiz y Franco Stupaczuk no continuarán juntos. Concretamente ha sido el argentino el que, a través de su cuenta de Instagram, lo ha hecho oficial, según confirma Padel Spain.

Una decisión sorprendente, cuanto menos, ya que los resultados no estaban siendo precisamente malos, habiendo perdido contra la pareja nº2, llegando a semis en Alicante y Vigo y a cuartos en Reus y Miami (aquí cayeron ante Fede Chingotto y Juan Tello en ambas citas).



Como decimos, una decisión sorprendente y que ha dejado fríos a muchos aficionados, que no entienden el porqué de esta separación aunque por lo que se desprende de las palabras de ambos, parece que la decisión podría venir desde el lado de Stupa.

Y no solo eso, sino que ahora se abre otra incógnita mayor: ¿con quiénes jugarán? Porque Ruiz y Stupa no son dos jugadores cualquiera, sino de la parte alta del ranking y por ende tendrán que elegir a dos compañeros del top 10, por lo que al menos una pareja se romperá, si no alguna más. Veremos qué sucede en los próximos días.