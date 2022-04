Conseguir el bienestar con deporte y nutrición, de la mano de EPCO Emprendedores de Hoy

Mantenerse en forma implica, muchas veces, gastos elevados, adquirir equipos de alto coste o pasar horas en un gimnasio. La realización de actividad física permite alcanzar el equilibrio entre un cuerpo y una mente sanos.

Sin embargo, existen alternativas como EPCO, una plataforma de deporte, nutrición y bienestar dedicada al aprendizaje y práctica online de yoga, meditación y fitness, que permite a sus usuarios/as transformar su cuerpo y mente cuándo, cómo y desde donde quieran.

A través de una suscripción mensual o anual, la plataforma otorga acceso ilimitado a videos con clases de fitness, pilates, barre, yoga y meditación, además de orientaciones nutricionales y la venta de accesorios para tales prácticas.

Rutinas a medida Bajo el lema “Practica cuándo, cómo y dónde quieras con EPCO Wellness”, esta plataforma confirma que no se necesita mucho tiempo para ponerse en forma, ya que las clases están organizadas por niveles: principiante, intermedio y avanzado. Estas sesiones tienen una duración que oscila entre los 5 y los 50 minutos, dependiendo de la disponibilidad y el espacio del cliente, con lo cual se crea una rutina adaptada a cada necesidad.

Aunque EPCO está dirigido a todo tipo de público, se enfoca principalmente en mujeres entre 24 y 55 años que quieren mantenerse en forma desde casa. Para ello, la compañía cuenta además con el apartado de “Colecciones”, con clases de entre 4 y 20 videos para alcanzar objetivos concretos tales como fortalecer el abdomen, un programa de iniciación al yoga o un reto de 21 días para ponerse en forma, entre muchos otros.

Salud y nutrición Aquellas personas que quieran tonificar su cuerpo a través del ejercicio, deben tener presente que ese no es el único aspecto a tener en consideración. La nutrición es tan importante, si no más que el deporte. Una buena rutina de ejercicios debe ir acompañada de una adecuada alimentación, por lo que EPCO dispone de un apartado de asesoramiento nutricional diseñado para ayudar al usuario a comer sano, a mejorar su salud y a mantener su peso óptimo. En este sentido, la plataforma de entrenamiento EPCO ayuda a compatibilizar el ejercicio con la comida, con el fin de sentirse mejor que nunca con uno mismo, y paralelamente mejorando la figura física y la salud.

En esta sección, los suscriptores encontrarán recetas sencillas y apetitosas, fáciles de hacer, que van desde exquisitos platos con vegetales hasta zumos verdes detox. Asimismo, contarán con sesiones individuales o en grupo de diferente duración, en las cuales aprenderán a combinar los alimentos de forma que el organismo utilice solo la energía necesaria, evitando digestiones pesadas.

Además de las distintas categorías que ofrece EPCO para el cuidado de la salud y el bienestar físico y emocional, cabe destacar el foco en la calidad en todos los aspectos. EPCO cuenta con instructoras certificadas y especializadas en cada una de las materias que ofrece, de forma que las prácticas y sesiones de entrenamiento sean profesionales, eficaces y con una estructura lógica.

La calidad también se aprecia en el diseño de todo el contenido. Con un equipo fundador apasionado por el diseño gráfico y el arte, no es de sorprender que tanto en la plataforma como en las sesiones de entrenamiento se pueda encontrar una estética limpia y cuidada, desde la localización de cada vídeo hasta el vestuario de las instructoras, punto en el que EPCO colabora con la firma de lencería y ropa deportiva Black Limba.

EPCO continuará subiendo nuevos programas de entrenamiento, nutrición y bienestar todos los meses, por lo que los usuarios siempre tendrán contenido disponible para entrenar cuándo, dónde y cómo quieran.



