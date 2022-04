El Curso de Productividad basado en el método C.A.R se consolida como la herramienta perfecta para empezar a cumplir todas las metas Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Lograr ser productivo depende ante todo de la organización, cuando se tienen en mente múltiples proyectos.

Es por ello que después de años de investigación y de probar diferentes técnicas, Jaír Amores desarrolló el método C.A.R., pensado para ayudar a las personas a ser organizadas de manera integral, ahorrar tiempo y conseguir mejores resultados.

El Curso de Productividad basado en este método, que forma parte de su proyecto EfectiVida, ya ha ayudado a más de 200 alumnos a organizar su vida y a trabajar con base en sus verdaderas prioridades, librándose del estrés, con la tranquilidad de que lo realmente importante ya forma parte de una planificación.

¿Qué es el método C.A.R? Bajo las siglas de “capturar, analizar y revisar“, este programa ha sido diseñado para que cada individuo pueda alcanzar sus metas y objetivos personales, a través de las herramientas necesarias para lograr ser tan productivos como se lo propongan. Con este método, es posible aprender a establecer las verdaderas prioridades y transformarlas en realidades.

Por otro lado, la eficiencia de este método depende de cada persona, ya que no es necesaria ninguna aplicación virtual, sino la organización y empeño dedicados durante el proceso para ser llevado a cabo con éxito. La clave de todo es aprender a ser organizados y utilizar el tiempo de forma efectiva. De lo contrario, Jaír Amores explica que otras personas pueden llegar a tomar el control sobre sus acciones. Como consecuencia, vivirán en un continuo esfuerzo por cumplir sueños que no son propios, y lo que puedan tener en mente se convertirá en nada.

Evitar las distracciones con el curso de Productividad Personal En primer lugar, se deben priorizar los objetivos personales para así poder tener claro cuáles serán los procesos, métodos y herramientas a utilizar para llegar hacia la meta. En caso de no conocer realmente lo que se quiere lograr, para esclarecer las prioridades, se puede partir desde las diferentes áreas de la vida de una persona y analizar cómo encontrar el equilibrio entre cada una, logrando así tener uno o varios propósitos.

En este sentido, es importante tener en cuenta que existen varias distracciones que frenan la productividad y eficacia de una persona, como el teléfono, redes sociales, correo, enviar y recibir mensajes o páginas de ocio. Todas estas conllevan a perder un tiempo que podría ser utilizado para realizar actividades que ayuden a cumplir objetivos, propósitos y deseos establecidos.

Jaír Amores ha desarrollado un Curso de Productividad Personal basado en el método C.A.R que soluciona todos estos problemas de distracción continua. Este ofrece más de 40 lecciones en vídeo acompañadas de ejercicios prácticos para asentar los conocimientos. Además, los alumnos tienen acceso a contenido constantemente actualizado y al soporte de un mentor que les guíe durante la formación. De forma paralela, Jaír presenta un podcast con el mismo nombre (EfectiVida), que publica de lunes a viernes, y un canal de Telegram que sirve para sustentar una comunidad con más de 2.500 miembros que se ayudan mutuamente a seguir mejorando su efectividad personal. La cobertura integral que ofrece esta formación la ha convertido en la herramienta que muchas personas necesitan para empezar a ser más productivos y, de esta forma, comenzar a cumplir todas sus metas.



