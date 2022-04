Djuegos, la tienda de juegos de mesa online que cuenta con rebajas y promociones Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Los juegos de mesa son una excelente opción para propiciar momentos de diversión en familia. Pero, más allá de eso, este tipo de juegos ayudan a desarrollar habilidades emocionales, intelectuales y sociales, tanto en niños como en adultos.

Ya sean juegos de estrategias, concentración, azar, cartas o educativos, estos proporcionan enseñanzas fundamentales para la educación. Djuegos es una tienda de juegos de mesa online que cuenta con rebajas y promociones para premiar las compras de sus clientes.

Una manera de divertirse y aprender Cada día, un mayor número de expertos en distintas disciplinas educativas de desarrollo, como psicólogos y profesores, resaltan los beneficios de los juegos de mesa. Uno de ellos es mantener las capacidades de aprendizaje activas, sobre todo en los adultos. Disponer de juegos de diferentes tipos ayuda a mantener la agilidad mental e, incluso, mejorar las capacidades.

Este tipo de actividades requieren cierto grado de concentración y esta se desarrolla a medida que se ejercita. En la actualidad, los niños sufren déficit de atención, lo cual repercute de manera directa en cualquier actividad que realicen. Por ello, emplear estrategias como el uso de juegos de mesa es un método efectivo para potenciar la concentración.

Para que una sociedad se mantenga en orden, las personas deben aceptar ciertas normas básicas de conducta. En esta misma línea, los juegos de mesa requieren un orden para todos los participantes y el cumplimiento de reglas. Por lo tanto, representan un medio para enseñar honradez y la importancia de respetar las normas.

Otro beneficio que proporcionan es que fomentan el trabajo en equipo. Muchos de estos juegos son desarrollados por equipos, obligando a los participantes a tomar decisiones colectivas. Esto hace que confiar en el compañero sea necesario para ganar. Además, enseñan a cooperar y aprender a delegar funciones. Estos aspectos son pilares fundamentales en la estructura de cualquier empresa u organización.

Djuegos: una tienda online con variedad de juegos de mesa Un pasatiempo que no pasa de moda son los juegos de mesa. Accediendo a la web de Djuegos, es posible encontrar una gran variedad de juegos clásicos y también todas las novedades a precios rebajados. En su catálogo, se incluyen juegos de rol, de tablero y de cartas. Estos representan una alternativa excelente para fomentar en los niños formas diferentes de jugar, dejando de lado el móvil y el ordenador.

Además, por la compra de cada artículo y por las valoraciones realizadas, la web regala al cliente puntos. Estos pueden ser canjeados por otros juegos, de modo que los usuarios son recompensados con artículos completamente gratuitos.

La tienda online Djuegos cuenta con ofertas y promociones que no se pueden dejar pasar. En su catálogo, hay diversas opciones para divertirse y aprender.



