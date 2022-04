DJ para eventos corporativos como medio de marketing auditivo Emprendedores de Hoy

martes, 12 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Para los organizadores, los eventos corporativos pueden presentar un problema, puesto que su planificación suele ser apresurada y debe cumplir con el objetivo corporativo.

Ya sea que ese objetivo sea una fiesta de oficina para los empleados o la promoción de un producto, lo cierto es que debe atraer a las personas.

Una vez que comienza el evento, es importante que los invitados se diviertan y participen. Sin un ancla para mantener a su audiencia, es difícil que el evento sea un éxito.

Contratar a un DJ para eventos corporativos puede ser la clave para animar a las personas a quedarse y disfrutar de la fiesta. Pero, ¿por qué es la música tan importante en un evento?

Según DJ Aleea, DJ especialista en eventos corporativos basada en Madrid, con un gran abanico de clientes como el Hotel Four Seasons, Real Madrid y El Círculo de Bellas Artes, la música se puede usar para comunicarse, puede afectar el cerebro, las emociones, impactar la salud mental e incluso estimular su sistema inmunológico. Con todos sus beneficios, no es de extrañar que muchos eventos y lugares tengan música de fondo.

La música de fondo como técnica de marketing El marketing auditivo consiste en aprovecharse del poder de los sonidos y de la música para potenciar una marca. La música de fondo establece el tono de su evento e incluso puede afectar las acciones de sus invitados. Cuando los clientes tienen una mejor experiencia con su empresa o marca, es probable que gasten más dinero. Normalmente, se piensa en la música como puro entretenimiento, pero los especialistas en marketing la han estado utilizando para influir en el comportamiento durante décadas. Es una estrategia particularmente prolífica en las industrias de bienes de consumo, pero los principios se pueden aplicar fácilmente a la industria de eventos.

La música se puede usar para motivar y desatar el poder interno. Por ejemplo, los conciertos o eventos están llenos de energía y entusiasmo. La música ciertamente puede mejorar la experiencia de la gente para su evento corporativo.

Para entender cómo puede la música beneficiar a un evento corporativo, es preciso comprender un poco la psicología detrás de ella.

La psicología de la música Los estudios han demostrado que la música tiene el poder de alterar los estados de ánimo, contribuir a la cohesión social, disminuir la ansiedad e incluso promover las sustancias químicas en el cerebro que se asocian con el placer.

La música es un poderoso potenciador cognitivo, puede ayudar a concentrarse e incluso mejorar la memoria. Después de mucha investigación, parece que la música y su efecto en las personas radica en cuatro dimensiones: funciones sociales (como la expresión de la propia identidad o personalidad), funciones emocionales (como la inducción de sentimientos positivos), funciones cognitivas o relacionadas con uno mismo (como el escapismo) y funciones relacionadas con la excitación (como calmarse o pasar el tiempo). Estas cuatro dimensiones podrían explicar las formas básicas en que la gente usa la música en su vida diaria. Cuando se seleccione música para un evento, se estará reproduciendo música que relacione o afecte a las personas de una de esas cuatro formas.



