El marketing de referidos está cambiando la forma de vender de la industria bancaria, por TINK

martes, 12 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

En el mundo financiero, cada vez tiene mayor importancia el empleo de técnicas y planes de marketing para asentarse en la mente de los consumidores. Una de las estrategias más utilizadas en los últimos tiempos es el marketing de referidos.

En este sentido, se estima que aproximadamente un 30 % de los bancos y empresas del sector financiero están utilizando programas de referidos. Contar con el apoyo de expertos en el área es un plus para garantizar el éxito de la estrategia.

La compañía TINK se especializa en la creación de programas de referidos para entidades bancarias, alcanzando una cobertura global de 8 países. Cuentan con un SaaS – Referral as a Service con el cual consiguen triplicar las tasas de conversión de ventas en menos de 3 meses.

TINK habla de las estrategias para conseguir un programa de referidos bancarios exitoso Los programas de referidos dan a los clientes la capacidad de referir a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo a través de los canales de comunicación más eficientes. Pero hay que tener en cuenta que el éxito de estas estrategias depende en gran medida de varios factores como el diseño, la simplificación de los procesos, la comunicación según el nicho o segmento de cliente, el estímulo correcto de cada incentivo por referir y una serie de puntos que garantizan el éxito de una campaña de referidos para bancos.

Para que un programa de referidos bancarios sea eficaz, debe ofrecer un incentivo que sea rentable y persuasivo a la vez. El tipo de premio por recomendación o referencia exitosa varía mucho dependiendo del tipo de producto, del segmento al que se dirige, al tipo de institución que lo ofrece y al coste de adquisición de nuevos clientes para la empresa.

Otro aspecto importante es que los clientes reciban algo físico como símbolo del valor del incentivo, sobre todo para segmentos de clientes que reaccionan mejor a estímulos emocionales o aspiracionales. Las tarjetas de presentación firmadas por el director general del banco o, incluso, un pequeño trofeo pueden ser regalos de bajo coste que contribuyan a consolidar la marca para este nicho. En otros segmentos de clientes, pueden funcionar mejor los premios de gratificación inmediata, aquí la velocidad de entrega del premio por recomendación exitosa es clave para que las ventas sigan creciendo.

La estrategia de marketing de referidos debe estar enfocada en las prioridades del banco para garantizar el logro de los objetivos del programa. Además, debe tener una duración definida para crear limitaciones y empoderar a los referidores. De este modo, se facilita la medición de la efectividad de la campaña y se garantiza su éxito en ventas.

La entidad bancaria, además, debe asegurarse de cumplir con los incentivos ofrecidos a los referidores y tratarlos como vips cuando interactúen con el banco. Por último, se deben implementar estrategias que permitan determinar el nivel de satisfacción de los clientes. Así, se evalúan los resultados de la campaña y se determina si el programa es efectivo para poder optimizar cada campaña en el tiempo y tener un canal de ventas sólido y permanente.

¿Por qué elegir TINK para establecer una estrategia de marketing de referidos? En TINK llevan 6 años trabajando en el sector de las finanzas, por tanto, su experiencia garantiza las mejores prácticas, asegurando el cumplimiento de las metas trazadas. La empresa no solo tiene la experiencia, sino también los “benchmarks” de la industria como para entender si una campaña requiere de optimizaciones para llegar al resultado ideal, considerando la industria bancaria en general y lo que han conseguido todos los competidores a lo largo del tiempo. Las estrategias de marketing de referidos creadas por TINK se centran mucho en facilitar las recomendaciones de los clientes bancarios por sus servicios de mensajería personales, con especial énfasis en el WhatsApp de los consumidores como herramienta de marketing.

Su software de referidos abarca todas las funciones útiles para realizar la campaña de referencias optimizada. Esto incluye medición de ROI, canales de venta digitales, análisis de métricas y todo lo que el Referral Marketing ofrece. Además, TINK se adapta por completo a cada marca y plataforma digital, siendo así un proveedor invisible que se convierte en un brazo comercial de su cliente bancario.

El marketing de referidos es un sistema de coste reducido que supone grandes ventajas para las entidades bancarias. Contratando los servicios de TINK, se pueden planear estrategias óptimas que ayuden a multiplicar la tasa de conversión de las empresas.



