Joyería de diamantes sostenibles con BH-Diamonds.com

lunes, 11 de abril de 2022, 17:50 h (CET)

A nivel mundial, la joyería ha tenido una evolución significativa con la incorporación de los diamantes cultivados en laboratorios. Este tipo de joyas están elaboradas con la idea de proporcionar la misma calidad, incluso superior en la mayoría de casos que los convencionales, pero reduciendo los daños medioambientales, el desplazamiento de las tierras y la financiación de conflictos de sangre.

BH-Diamonds es una empresa que cultiva, fabrica y pule los diamantes denominados Hearts&Arrows con un concepto ético responsable.

Diamantes cultivados, la nueva tendencia en joyería sostenible La consciencia con el medioambiente ha llegado a la joyería de diamantes, al implementar el proceso de cultivo en laboratorio de estas piezas exclusivas; con la idea de desarrollar esta misma piedra preciosa, pero eliminando todos los contaminantes que engloban a la minería de diamantes.

Antes del cultivo en laboratorios, la minería requería un desgaste de recursos como agua, desplazamiento que produce el daño de tierras y un enorme coste humano y de maquinaria. Pero, actualmente, elegir la joyería de diamantes fabricados en laboratorios, es escoger el comercio sostenible que no incurre en el daño de espacios silvestres.

El objetivo de cultivar diamantes en laboratorios no es fabricar una réplica o una piedra sintética, en cambio, se crea desde cero, emulando el proceso que pasa el carbono por miles de años bajo tierra hasta convertirse en los diamantes que se conoce hoy en día. Se trata del mismo diamante, imposible de diferenciar, pero con un daño medioambiental infinitamente menor.

Aclarado este punto, los diamantes Hearts&Arrows que comercializa BH-Diamonds.com pasan por un proceso exclusivo de pulido que solo el 0,1 % de los diamantes en el mundo reciben. Se conocen como diamantes y flechas, ya que al ser observados con la lupa, en la parte superior, se ven claramente ocho flechas en el interior y por la parte de abajo, la misma cantidad pero en forma de corazones.

Diamantes exclusivos y responsables con el medioambiente Es importante mencionar que los diamantes cultivados en laboratorios pasan todas las pruebas de certificación y tienen un Certificado Gemológico Internacional con las mismas características del diamante. Con más de una década cultivando estas piedras, BH-Diamonds.com ofrece algunos de los diamantes con la mejor calidad del mundo que, además, permiten tener joyería de lujo, a un precio más accesible.

Asimismo, el sector de lujo se ha tenido que acoplar a esta nueva tendencia, ya que los consumidores están prefiriendo mayormente la misma pieza, pero que no haya pasado por un proceso de contaminación ambiental.

No solo los consumidores habituales del país, sino que actrices, cantantes y artistas internacionales han comenzado a implementar en sus prendas este tipo de diamantes que comercializa BH-Diamonds.com.

Es por ello que todas las personas interesadas en la joyería de lujo, pueden consultar la web de la empresa y conocer la gran variedad de piedras preciosas que ofrecen.



