martes, 12 de abril de 2022, 08:45 h (CET) No necesitamos analizar muchas estadísticas, ni siquiera mirar con mucho detalle a nuestro alrededor para darnos cuenta de la situación de la familia en nuestra sociedad. Se habla con frecuencia de la crisis de la “familia tradicional”, dando a la familia un calificativo muy engañoso. La familia no es “tradicional” o “no tradicional”. La Familia o es familia o no es familia. Me explico.

Hablar de familia “tradicional”, puede dar lugar a pensar que se trata de una familia en la que se viven una serie de costumbres y reglas que se han mantenido a lo largo de los siglos, pero a las que se da hoy poco valor, y no van con algo que se da en llamar “espíritu del tiempo” que nadie se atrevería a decir en qué consiste ese “espíritu”, sabiendo todos que el tiempo no suele tener mucho “espíritu”.

Además, calificando de ese modo a la familia en la que se procura vivir las tres notas fundamentales de la familia natural y cristiana, querida por Dios al crear este mundo: unidad, indisolubilidad y abierta a la vida; se da pie para abrir la discusión sobre otros posibles modelos de familia que algunos dicen, sin ninguna razón seria, que pueden ser más acordes con las situaciones sociales en las que el hombre está viviendo hoy en el mundo occidental.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​70 Aniversario de la Revolución Boliviana Bolivia ha demostrado que las movilizaciones de las masas son el motor de la historia Como quedar atrapados en medio de un bombardeo Evitemos usar material pirotécnico para celebrar. Por el bien de todos, humanos y animales Semana Santa, penitencia; Pascua, gozo y fiesta No es simplemente una fiesta sino el recuerdo de la dolorosa pasión y muerte de Jesús y la Pascua su resurrección ​Torres, Hitler y Fujimori No hay nadie que solo haga un 100% de cosas buenas o malas Pensando en la Familia Jesús Martínez Madrid