Valencia, un lugar ideal para realizar deportes náuticos y tener o alquilar un barco de la mano de Espai Nautic

lunes, 11 de abril de 2022, 17:47 h (CET)

Valencia es un lugar ideal para disfrutar del mar en cualquier momento del año porque la temperatura media del agua es de 18 grados, prácticamente no hay corrientes y los vientos permiten la navegación casi todos los días. De esta manera, la ciudad es un destino ideal para practicar vela y un sinfín de prácticas náuticas.

De hecho, muchas personas tienen sus barcos en Valencia y viajan los fines de semana desde diferentes puntos del país para disfrutar de este tipo de actividades.

En ese sentido, los amantes del mar y la navegación pueden encontrar en la empresa Espai Nautic a un socio ideal. La firma alquila o vende yates, catamaranes y veleros de ocasión, servicios con los cuales es posible vivir la experiencia del mar.

Alquiler de barcos en Valencia para disfrutar del mar Según la Comunidad Valenciana, la zona dispone de 600 kilómetros navegables, 30 destinos náuticos y 50 puertos y marinas. Una de las mejores maneras de disfrutar de estos espacios es a través del servicio de alquiler de embarcaciones de Espai Nautic. De esta forma, es posible pasar horas, días o unas vacaciones completas en plena naturaleza, estando en medio del mar y lejos de cualquier entorno civilizado.

Además, los catamaranes, los yates o los veleros permiten acceder a zonas y entornos exclusivos. En este sentido, Valencia cuenta con una red de reservas marinas de gran riqueza natural, islas volcánicas, acantilados, cuevas, calas escondidas y rompientes. Además, algunos de estos sitios son muy buscados porque quienes practican snorkel o buceo.

A día de hoy, los barcos cuentan con todas las comodidades necesarias para descansar, ya que en ellos es posible dormir como en casa y relajarse mientras se disfruta del entorno marítimo o nadar en alta mar.

Servicios de Espai Nautic para aprender a navegar o compartir una embarcación Espai Nautic es una empresa reconocida del sector náutico que dispone de convenios con distintas organizaciones para brindar más servicios. También es posible acceder a plazas sueltas destinadas a aquellas personas que buscan pasar sus vacaciones en un barco o navegar y compartir experiencias y gastos con otros tripulantes, a través de la plataforma “Navega y Comparte”

La empresa también ha unido alianzas con una Escuela Náutica para ofrecer formación náutica, de manera tal que quien lo desee pueda navegar por su propia cuenta en poco tiempo. El equipo docente de la institución cuenta con gran experiencia y después de los cursos es posible realizar exámenes para obtener licencias de navegación o titulaciones como PER, patrón y capitán de yate.

En Espai Nautic es posible acceder a los servicios necesarios para disfrutar del uso de barcos en Valencia y explotar todas las posibilidades de recreación y placer que ofrece el mar.



