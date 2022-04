Buscar la paz y reducir la pobreza, eso es ético Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

martes, 12 de abril de 2022, 08:26 h (CET) El comportamiento ético debe favorecer la convivencia, según lo que digas no la favoreces. Yo creo que la señora Ponsatí no se comporta de forma inteligente, ni ética cuando dice, entre otras cosas, que “Cataluña es un país ocupado”, pues diciendo eso, pone a las dos Cataluñas, una enfrente de la otra (..).



El comportamiento ético debe implicar buscar la paz, en caso de conflicto. Si insultas a tu adversario, en lugar de pactar con él, no te acercas a la paz mencionada. Yo creo que el PSOE, si se comporta de forma ética, cuando pacta con los independentistas. El militar israelí M. Dayán, decía lo siguiente. “Si quieres la paz, habla menos con tus amigos y más con tus enemigos”. Yo creo que ciertas palabras del presidente de EEUU contra el presidente de Rusia, pueden ser calificadas de imprudentes, si consideramos las palabras del militar mencionado (..).

El comportamiento ético debe incluir acciones para reducir las carencias de los más pobres. Yo creo que los que quieren abordar las crisis bajando los impuestos y reduciendo el gasto social, no se comportan de forma ética (..).

