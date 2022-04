​Decreto que fomenta la indolencia Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

martes, 12 de abril de 2022, 08:14 h (CET) El ha dado luz verde al Decreto de Bachillerato, ya es público y está aprobado, es un cambio de cultura escolar. Ahora ya no se trata de especulaciones, sino de un texto escrito que convierte lo provisional y subjetivo en criterio determinante. Además del maltrato, e incluso desprecio, a asignaturas sustanciales como la filosofía y la historia, los profesores serán quienes decidan si los alumnos han alcanzado el adecuado grado de adquisición de competencias. Y cuando no estén de acuerdo votarán.

El mérito y el esfuerzo personal, por supuesto, pasan a segundo plano. El rigor no es la pauta cuando se puede avanzar con materias suspensas, e incluso se puede cerrar un ciclo con deudas pendientes. Sin olvidar que el bachillerato no es enseñanza obligatoria, y quienes lo cursan lo hacen libre y voluntariamente.

