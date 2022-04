Carta abierta al mundo de la comunicación Venancio Rodríguez Sanz Lectores

martes, 12 de abril de 2022, 08:10 h (CET) El mundo académico de la filosofía tardó tiempo en asimilar que uno de los grandes filósofos del siglo XX, el alemán Martin Heidegger (1889-1976) —autor del rompedor Ser y tiempo (1927)—, simpatizó con el nazismo y aclamó a Hitler. ¿Por qué? Porque les da vergüenza reconocer que la cultura, la ciencia, la filosofía, etc., no es vacuna contra el totalitarismo. Más bien al contrario, lo exacerba.

Hoy día podemos ver a locutores de radio, televisión, etc., a políticos de uno y otro bando y a gente de la cultura en general pronunciarse a título personal en el conflicto que sostienen Rusia y Ucrania. Esta pobre gente que no le llega ni a la suela de los zapatos a Martin Heidegger, se autoerigen en oráculos de la verdad. Esta gente, abusando del poder de hipnotización que ejerce en la gente aquel que está al frente de un medio de comunicación.

Esta gente, que banalizando la grave responsabilidad en la que recaen al influir en las personas con sus venenosos y estudiados textos. Estos liliputienses mentales, inflamada de una soberbia infinita, se atreven a pronunciarse en abierto a título personal en favor de un platillo de la balanza. Esta irresponsable gente, esta descerebrada gente, esta imprudente gente, sabiendo que lo que digan podría influenciar a miles de personas.

Esta gente no temerosa de Dios, como Heidegger, se atreve a decir a micrófono abierto que está a favor de un platillo de la balanza. ¡Qué valiente que es esta gente! Cuando pase el tiempo, como en el caso de Heidegger, puede que a esta gente le suban los colores a su fúnebre cara cuando vean en lo que han colaborado.

​70 Aniversario de la Revolución Boliviana Bolivia ha demostrado que las movilizaciones de las masas son el motor de la historia Como quedar atrapados en medio de un bombardeo Evitemos usar material pirotécnico para celebrar. Por el bien de todos, humanos y animales Semana Santa, penitencia; Pascua, gozo y fiesta No es simplemente una fiesta sino el recuerdo de la dolorosa pasión y muerte de Jesús y la Pascua su resurrección ​Torres, Hitler y Fujimori No hay nadie que solo haga un 100% de cosas buenas o malas Pensando en la Familia Jesús Martínez Madrid