​Ríos de sangre y lágrimas José Morales Martín, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 12 de abril de 2022, 08:08 h (CET) Con palabras muy duras, el Papa Francisco ha pedido hace unos días detener la guerra. En Ucrania corren ríos de sangre y lágrimas. No se trata solo de una operación militar, sino de una guerra, que siembra muerte, destrucción y miseria.



El número de víctimas aumenta, al igual que el de las personas que huyen, especialmente las madres y los niños, por lo que la necesidad de ayuda humanitaria crece dramáticamente cada día, cada hora. En este sentido, el Papa Francisco pedía encarecidamente que se aseguren los corredores humanitarios y que se garantice y facilite el acceso de la ayuda a las zonas asediadas para proporcionar un socorro vital a tantos hermanos oprimidos por las bombas y también por el miedo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​70 Aniversario de la Revolución Boliviana Bolivia ha demostrado que las movilizaciones de las masas son el motor de la historia Como quedar atrapados en medio de un bombardeo Evitemos usar material pirotécnico para celebrar. Por el bien de todos, humanos y animales Semana Santa, penitencia; Pascua, gozo y fiesta No es simplemente una fiesta sino el recuerdo de la dolorosa pasión y muerte de Jesús y la Pascua su resurrección ​Torres, Hitler y Fujimori No hay nadie que solo haga un 100% de cosas buenas o malas Pensando en la Familia Jesús Martínez Madrid