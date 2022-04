Internet portátil de alta velocidad y seguridad para autocaravanas, de la mano de Wifitakeaway Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 17:29 h (CET)

En el 2011, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el derecho a tener acceso a internet y justo ese mismo año, se estableció la normativa en la Constitución Española. Estas medidas fueron provocadas por el avance que experimentó internet en la última década.

Actualmente, es un servicio necesario para propiciar la libertad de expresión, el acceso a las noticias y al conocimiento e incluso a un trabajo. Sin embargo, no siempre se trata de un servicio estable, sobre todo a la hora de viajar en autocaravanas. Por esta razón, se ha ideado el wifi portátil de Wifitakeaway, el cual funciona internacionalmente y permite tener una conexión frecuente con gran capacidad de datos tanto en España como en Europa.

¿Las autocaravanas pueden tener internet? Las autocaravanas, campers o casas rodantes, permiten que las personas puedan viajar a cualquier parte, ya sea a nivel nacional o internacional, contando con las comodidades de un hogar dentro del transporte. Sin embargo, entre esas comodidades necesarias también se encuentra el internet y algunas caravanas no incorporan el servicio.

Para poder obtenerlo, existen varias opciones y una de ellas es usar el roaming en Europa. Aunque en general se cree que su uso es gratuito, es importante revisar las leyes de cada país y de la línea telefónica que está en uso. Además, pese a que en ciertos lugares no suponga un gasto económico extra, el móvil consumirá más energía de lo normal dejando al usuario sin móvil y sin datos.

Además, el móvil ofrece poca velocidad de subida y limitada capacidad de bajada, lo cual dificulta teletrabajar, especialmente si se comparte con varios dispositivos a la vez.

Lo ideal en estos casos es contratar los servicios de una empresa especializada en wifi portátil para usarlo como si se tratase de un servicio del hogar.

Wifitakeaway: internet portátil de conexión eficiente Wifitakeaway es una empresa que alquila routers wifi 4G a viajeros en España y Europa. Su servicio ofrece una conexión segura y rápida a la que pueden conectarse hasta diez dispositivos a la vez. Además, el uso del dispositivo permite que los usuarios puedan ahorrar dinero, tener una red privada y olvidar las tarifas del roaming al estar en otros países.

Este dispositivo es propicio para turistas nacionales e internacionales, personas que trabajan a distancia, viajeros en campers y RV, estudiantes internacionales, entre otros clientes que requieren estar conectados en todo momento. También es una buena opción para personas que deben mudarse a una segunda residencia y aún no puedan contratar un servicio fijo o para tenerlo en caso de emergencias.

El dispositivo puede contratarse para uso diario, semanal o mensual y si los gigas se terminan antes de tiempo, siempre existe la posibilidad de recargar más a través de la página web de la empresa. Cabe destacar que los planes son flexibles dependiendo del uso que se le dé al servicio específico para cada tipo usuario.



