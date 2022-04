Condiciones para las licencias de apertura de actividades, con Carmelo Galvañ Montes

Las licencias de apertura de actividades son proyectos para conseguir las autorizaciones obligatorias exigidas por los Ayuntamientos de cada municipio para que los propietarios de los negocios puedan desarrollar de forma legal las actividades comerciales, corporativas o industriales en un local, oficina o nave. Cada vez que en estos espacios se cambien las actividades empresariales desarrolladas, que haya modificaciones en los locales o que el negocio cambie de dueño, estos proyectos deben redactarse adaptándose a la normativa en vigor en el momento de solicitar la Licencia de Actividad, sobre todo a nivel de la seguridad de las personas y los bienes, dando cumplimiento al código técnico en materia de Protección contra incendios o bien Accesibilidad.

Clases de licencia de apertura que existen Estas autorizaciones municipales se otorgan dependiendo del nivel de riesgos o inconvenientes que se puedan presentar durante la ejecución de una actividad comercial. Las licencias de aperturas de actividades se dividen, generalmente, en dos grupos.

En primer lugar, se encuentran los permisos para actividades inocuas, los cuales se caracterizan por no causar molestias importantes o impactos negativos en el medioambiente. En este grupo de actividades se incluyen las pequeñas empresas, las comercializadoras de productos alimenticios no perecederos, las compañías de prestación de servicios y los establecimientos de moda, peluquerías, despachos, tiendas, etc., y deben cumplir todos los puntos del anejo III de la ley 6/2014.

En segundo lugar, están las licencias para las actividades calificadas, que son aquellas que pueden generar molestias o bien generan residuos o emanaciones como puede ser el caso de las salidas de humos de los Restaurantes. Dentro de este grupo de empresas se encuentran las industrias y algunas clases de empresas que ofrecen productos y servicios. En esta clasificación, es necesario cumplir con exigencias específicas de cada sector.

Documentación requerida para obtener una licencia de apertura Si las actividades son inocuas, el proyecto y los planos deben justificarlo y dar cumplimiento a toda la normativa del código técnico a nivel de protección contra incendios, accesibilidad e instalaciones. También será necesario aportar planos tanto del interior del local como de ubicación del bien inmueble, el formulario municipal de solicitud correctamente diligenciado y el plano de emplazamiento del local con relación a otros locales de la edificación donde se halle. Si la actividad comercial desarrollada se clasifica dentro del grupo de las actividades calificadas, se deberá ampliar este proyecto para adaptarlo a las exigencias de los Ayuntamientos de cada tipo de actividad y su calificación.

