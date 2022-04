Inmohunter revoluciona el proceso de reclutamiento de agentes inmobiliarios Emprendedores de Hoy

Para todos aquellos que están buscando trabajo, es importante destacar que el sector inmobiliario está en auge. Este mes, más de 100 agencias inmobiliarias en España buscan comerciales para ampliar su equipo de ventas.

Inmohunter nace para ayudar a que los candidatos en busca de empleo cuenten con buen perfil comercial y puedan encontrar trabajo como agentes inmobiliarios. Además, cuenta con un segundo modelo idóneo para aquellos agentes inmobiliarios que ya se encuentren en el sector y buscan mejorar sus condiciones de trabajo.

Mediante la implementación de un modelo innovador, la agencia Inmohunter se dedica al headhunting, un método en el que un cazatalentos busca directamente en el mercado laboral a un empleado. De esa manera, la agencia se encarga de todo el proceso para conectar a los mejores candidatos con la agencia inmobiliaria de mayor prestigio, a través de un proceso ágil y eficiente.

3 tipos de perfiles para seleccionar a un agente inmobiliario Para garantizar que cada agencia inmobiliaria cuente con el profesional adecuado, Inmohunter trabaja con tres planes, cada uno con características específicas. El Plan Avanza, por ejemplo, está destinado a agentes inmobiliarios que necesitan un cambio en su carrera, con énfasis en la mejora de condiciones económicas y herramientas para ser un top producer.

Por su parte, el Plan Impulsa se enfoca en emprendedores que todavía no arrancan con su carrera de agentes inmobiliarios, ya que es importante brindar apoyo durante los primeros pasos de un profesional. Esta opción pone el foco en la formación, en cuyo caso la agencia conecta con el agente inmobiliario correspondiente a cada zona, para facilitar la venta de su primer inmueble.

El tercer plan disponible es el Team Leader, un servicio ideal para agentes que ya dirigen equipos en la actualidad. Aquí, lo principal es la creación de equipos rentables y la optimización de recursos, por lo que la agencia conecta con la organización del área que cuente con las mejores instalaciones y equipos comerciales.

¿Cuáles son los pasos que deben seguir los candidatos para acceder al proceso de selección? Si bien el 70 % de los empleados del sector inmobiliario no ha trabajado nunca en el sector, sí es un requisito que las personas interesadas en la postulación cuenten con habilidades comerciales. Una vez recibida la solicitud, un asesor de Inmohunter establece el contacto telefónico respectivo para estudiar el perfil comercial del candidato. La duración de esta entrevista es de apenas 15 minutos.

Después, la agencia se comunica con las principales empresas internacionales del sector, cada una de las cuales tiene distintos beneficios y busca perfiles de diferentes características. Si el aspirante supera el filtro, Inmohunter agenda una entrevista con el gerente del proyecto que mejor se adapte a su perfil. En menos de 24 horas, el aspirante recibe una llamada con la garantía de que tendrá una entrevista en el plazo máximo de 3 días.

Para acceder a uno de los planes de headhunting que ofrece Inmohunter, el cliente puede solicitar información en profundidad en el sitio web de la agencia. Asimismo, existe una sección con las ofertas de empleo abiertas actualmente en las distintas regiones de España, a las que puede aplicar cualquier persona.



