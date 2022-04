Legendario Shop, un e-commerce con sabor a Cuba Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 16:56 h (CET)

El e-commerce ha sido una de las grandes revoluciones digitales de los últimos años, marcando un punto de inflexión en los hábitos de compra de la ciudadanía española y con un continuo crecimiento de consumidores que optan por esta forma de consumo, la cual deja al alcance de un solo click la mayor parte de los productos que se encuentran en el mercado.

Entre ellos, destaca el alto crecimiento en el mundo de los espirituosos, acentuado a raíz de la pandemia mundial causada por el virus COVID-19.

Además de poder adquirir los destilados por las habituales tiendas online de los supermercados, son cada vez más las marcas de espirituosos que apuestan por tener una relación directa B2C a través de su propio e-commerce. Entre ellas, destaca Legendario Shop que, además de ofrecer sus distintos tipos de destilados, también incluye packs exclusivos con copas, vasos y cubiteras, entre otros, acompañados siempre de alguno de sus rones.

Entre los diferentes packs que ofrece la marca, se puede encontrar uno que ofrece un set de copas con una botella de Legendario Elixir de Cuba, un punch au rhum con un aroma de pasas caramelizadas, roble y brandy, con una sensación dulce al beber y que se puede degustar solo, a temperatura ambiente o muy frío, pero sin olvidar que es perfecto para ser combinado con zumos naturales y refrescos.

75 años de historia a través de Ron Legendario Gran Reserva Very Old Edición Limitada Por otro lado, si se busca algo muy exclusivo, también tienen en su porfolio Ron Legendario Gran Reserva Very Old Edición Limitada, un ron irrepetible para los coleccionistas más exigentes y con una tirada exclusiva de 1.000 unidades numeradas a mano. Este ron ha sido lanzado con motivo de su 75 aniversario y está basado en la fórmula original del ron cubano, en homenaje a los maestros que crearon la bebida en 1946. La estructura de la bebida es compleja, ya que su fórmula se centra en las primeras elaboraciones que hizo la marca, siguiendo un método de fabricación totalmente artesanal que se mantiene a día de hoy.

La gran variedad de rones que ofrece Legendario Shop la convierte en una de las mejores tiendas de rones dentro del mercado español. Además, la marca ofrece descuentos puntuales a lo largo del año que hacen más asequible la adquisición de sus productos.

El mejor ron a un solo click con Legendario Shop Siempre que se habla de ron, nuestra mente automáticamente asocia la palabra a una bebida de tonalidad oscura que se consumía en época de piratas. Pero muy lejos de esto, existen diferentes tipos de ron y que, de acuerdo a antiguos escritos encontrados, nació en la antigua Grecia.

Sin embargo, en cuanto a la península se refiere, el origen más preciso se remonta al siglo XI, época en la cual comenzó a ser elaborado en Andalucía bajo la supervisión de los árabes, que habían llevado caña de azúcar desde La India hasta el territorio español. Pero no es hasta el siglo XVI cuando los españoles comienzan a llevar esta planta a América y se empieza a fabricar el ron que se conoce a día de hoy, más elaborado y con diferentes clases como el ron blanco que es filtrado por medio de un carbón que le retira el color dorado y su proceso de añejamiento puede durar entre 18 y 36 meses, el ron oscuro, que se caracteriza por su gran sabor y se fabrica en un barril especial de madera donde permanece por varios años.

Por último, se encuentra el ron añejo, el más consumido a nivel mundial, un espirituoso que al igual que el ron oscuro se destila en alambiques y cuyo añejamiento puede tardar hasta seis años. Todos y cada uno de ellos tienen una gran calidad y un excepcional sabor, siendo productos que en España tienen un alto consumo y que se comercializan a través de tiendas online especializadas como Legendario Shop.

¿Qué tipos de ron ofrecen? Existen numerosas tiendas online que comercializan bebidas espirituosas, entre ellas destaca Legendario Shop, propiedad de la marca Ron Legendario S.L que comercializa sus productos en más de 31 países.

Dentro de los tipos de ron que ofrece esta marca de licores se encuentran distintas variedades que van desde Elíxir de Cuba, una bebida que recuerda a la isla de Cuba que está elaborada de manera artesanal y tiene aromas de pasas caramelizadas, brandy y roble, hasta Legendario Añejo Blanco, un licor que se fusiona en barricas de roble americano y que es un acompañante de cócteles por excelencia.

En total, en la plataforma se venden 7 tipos de rones, entre los que también están el Ron Dorado, una bebida limpia y cristalina con aromas minerales y frutales y Ronssé, la nueva apuesta de Ron Legendario de 32º, de color rosa, aroma a fresa y de paladar suave que nos recuerda a las primeras fresas silvestres de temporada. Así como existen productos que están mayoritariamente enfocados a un público femenino, esta nueva bebida no está enfocada a ningún tipo de género, ya que, según la marca, se desmarca de convencionalismos absurdos centrándose en la calidad y situándose en la avant garde de este nuevo tipo de espirituosos.

En conclusión, Legendario Shop es la tienda online con sabor a Cuba con rones elaborados para los paladares más exigentes.



