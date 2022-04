Marketing de referidos, la innovadora forma de ‘growth hacking’ para aumentar ventas Emprendedores de Hoy

Las valoraciones honestas entre personas se han consolidado como la forma más eficiente de aumentar ventas para grandes corporaciones. La automatización y sistematización de las referencias es tendencia y las grandes empresas están cada vez más interesadas en esta innovadora forma de vender.

De hecho, las recomendaciones son la estrategia más idónea para impulsar las ventas de cualquier producto o servicio.

Llevar a la digitalización el tradicional boca a boca y encaminarlo hacia el marketing de referidos, las ventas por recomendación, SaaS (software como servicio) software de ventas y automatización de ventas, son una oportunidad cercana y factible.

Enfocados en esta temática, TINK presenta una innovadora forma de aumentar ventas para grandes corporaciones. Se trata de un Software as a Service convertido en Referral as a Service, que implementa una tecnología de vanguardia que logra cuadruplicar la tasa de conversión y, por ende, conseguir el éxito comercial para las compañías que contraten sus servicios de SaaS.

TINK, la revolucionaria metodología para maximizar ventas Esta start-up consolidadaofrece un software que se centra en incrementar las ventas de todo tipo de negocio mediante su sistema de referidos y recomendaciones en una propuesta de “white label” o marca blanca, donde la herramienta de marketing digital se convierte en un brazo comercial adicional y complementario para sus clientes finales, las grandes empresas.

Su funcionalidad se adecúa a cada corporación de una forma especializada con un enfoque automático que mide, sistematiza y digitaliza en tiempo real el ROI (retorno sobre la inversión) y su alcance, potenciando las campañas de marketing y teniendo como base una nueva dimensión del boca a boca convencional llevado a la virtualidad. Gracias a este método, su “know how“, mejores prácticas y los “benchmarks” de la industria obtienen métricas precisas que son examinadas en favor de cada compañía. Esta estrategia trabaja con instituciones financieras y empresas en más de 8 países, logrando resultados exitosos verificables con una trayectoria contrastada de 6 años.

TINK convierte a los usuarios en portavoces, embajadores y promotores de una marca o empresa a través de redes sociales y canales privados (peer-to-peer) como WhatsApp de los usuarios. Al convertir a los usuarios finales en portavoces, son estos los que refieren a través de sus propios canales digitales, con especial énfasis en el marketing por WhatsApp. Su cobertura llega a espacios virtuales a los que no accede el marketing tradicional, ya que visibiliza los productos y servicios en las redes sociales y WhatsApp de los propios clientes.

Este software de ventas ha logrado llevar a bancos a obtener un 25 % de sus ventas totales gracias al programa de referidos con tasas de conversión que triplican las de las mismas entidades financieras que no cuentan con esta estrategia.

Una manera de fidelizar clientes y vender más al mismo tiempo Esta propuesta incentiva la comunicación de consumidor a consumidor teniendo en cuenta que en estas se hallan los entornos más adecuados para capitalizar la conectividad de los nichos de consumidores, sus hábitos de compra y consumos similares.

En la actualidad, sus clientes han obtenido alzas en sus ventas, convirtiendo al sistema peer-to-peer por WhatsApp en el más rentable, ya que representa un 75 % del total de todas las ventas generadas por TINK para sus clientes (a través del WhatsApp personal y privado de sus usuarios finales).

TINK democratiza el marketing de influencers con un sentido claro, dinámico y concreto que se ha consolidado como un brazo comercial trascendental para el desarrollo de gran cantidad de empresas. Las métricas de cada campaña de referidos con la medición del ROI en tiempo real, les ha convertido en una de las metodologías más eficaces y eficientes para generar más ventas con mejores tasas de conversión.



