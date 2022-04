Nueva tienda de mascotas online solidaria, Pets4Good Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 15:34 h (CET)

Las mascotas suelen representar una parte importante dentro de la estructura familiar de las personas y gracias a ello, sus propietarios siempre se preocupan por ofrecerles la mejor calidad de vida posible. Para lograrlo, adquieren productos y servicios especializados, que ayudan a cuidar la salud de sus animales de compañía y a mejorar su bienestar dentro y fuera de casa.

Aunque cada día son más los establecimientos que ofrecen productos para animales, Pets4Good es, tal vez, la única tienda de mascotas que, además de disponer de alimentos, juguetes y accesorios de la mejor calidad, también se preocupa por patrocinar proyectos sociales.

Una tienda de animales solidaria Dentro de su política de responsabilidad social empresarial, los fundadores de esta tienda reconocen que el amor incondicional que ofrece una mascota a su acompañante es monumental, por lo que ofrecer ese mismo tipo de afecto en otros escenarios es, posiblemente, una labor titánica. Aun así, son conscientes de que deben generar acciones que impacten en el bienestar de mascotas y humanos, por lo que han decidido donar el 10 % del margen generado por la compra de cada producto a proyectos sociales relacionados con animales.

Los clientes pueden elegir en qué proyecto desean generar su aporte económico, el cual es utilizado por los gestores de diferentes fundaciones para apoyar iniciativas de terapia física y de apoyo emocional con animales. Entre los proyectos más destacados se encuentran la terapia asistida para apoyo emocional a sanitarios de primera línea de Covid-19, los perros de terapia asistida para niños con autismo, y los perros de terapia para ayudar a mejorar la capacidad lectora de niños con dificultades de aprendizaje en colegios.

Cómo vincular proyectos al banco de iniciativas de Pets4Good Cada fundación establece un acuerdo programático con la tienda, de forma que se pueda hacer un seguimiento del aporte autorizado por los clientes, informándoles de los avances en la consecución de los objetivos del proyecto. Cuando el objetivo se consigue, la tienda se encarga de rastrear proyectos nuevos, con el interés de colaborar directamente en sus luchas.

Lo más interesante de este programa es que el precio final de los productos no se ve afectado por la donación, ya que la cantidad sale exclusivamente del margen de utilidad y no de un incremento en el precio de venta al público. Esto permite que las personas puedan seguir comprando los productos al mismo precio al que siempre los han adquirido en otros establecimientos comerciales o en tiendas de grandes superficies.

Con esta iniciativa de solidaridad, esta tienda de productos para mascotas espera mejorar la calidad de vida de personas y animales, facilitando ayudas a proyectos que necesitan de una mano extra.



