Presentaciones y eventos, todo lo necesario con Sí sensationimage

lunes, 11 de abril de 2022, 14:09 h (CET)

Las decisiones de compra que adquieren las personas están influenciadas por las estrategias de marketingque crean las firmas en eventos y presentaciones. Esta necesidad requiere crear siempre un espacio atrayente y de gran impacto. Sí sensationimage contribuye con la instalación del mismo, ofreciendo todos los elementos necesarios: decoración con vinilos reposicionables que no dejan residuo en superficies, photocall, cartelería, escenarios interactivos, señalética, roll up, y banderas.

Aparte, todos cuentan con elementos de comunicación y de promoción como camisetas, uniformes, agendas, vasos, bolígrafos, memorias USB, gorras, llaveros y demás artículos que se pueden seleccionar de su amplio catálogo. Sí sensationimage logra generar soluciones precisas y a la medida de las necesidades y basándose en los requerimientos del cliente, garantiza el éxito del congreso y puede atraer a nuevos clientes.

Una solución creativa que supera las expectativas de los clientes Captar a los consumidores de forma exitosa en un mundo donde la innovación y la agilidad es fundamental para que las organizaciones crezcan y generen rentabilidad, obliga a que se busquen técnicas disruptivas y novedosas, no solo para la compra, sino para la fidelización de los compradores. Y es precisamente una empresa en expansión y con solidez como Sí sensationimage, quien resuelve acertadamente las necesidades de conexión entre marcas o empresas con sus públicos objetivos. Presenta un portafolio tan amplio como su experiencia que incluye desde el diseño publicitario, pasando por la impresión de papelería, folletos, revistas, dossieres, hasta la producción e instalación de publicidad en gran formato y exteriores como rótulos, vallas, lonas de alta durabilidad y excelente calidad. Es una excelente alternativa para pymes, empresas o eventos de toda España y con posibilidad de envío a nivel mundial. Toda esta estrategia se logra tanto en mecanismos tradicionales como tiendas o espacios comerciales, así como también en el mundo digital.

¿Cuáles son los beneficios que ofrece? Utilizándolo de manera correcta, el merchandising genera un aumento positivo en la facturación, ya que se planifican al detalle los elementos, mensajes, canales y productos publicitarios específicos para cada target dentro de los puntos de venta o fuera de este. Además, conecta la marca con el cliente porque le transmite los beneficios y ventajas de adquirir el producto o servicio que se ofrece e influye en la decisión de compra del cliente. Despertar el interés de los públicos es el foco que se debe atender a la hora de diseñar un concepto de esta técnica: llegar al top of mind de estos, requiere de un milimétrico análisis del mercado, la competencia y las ventajas de la marca o empresa; instaurarse en el top of heart, es llevar al cliente a una experiencia que genere sensaciones únicas y afectivas que hagan de esas elecciones de compra, tanto su predilección como su fidelidad. De esta manera, Sí sensationimage es capaz de materializar todo esto y lo que se pueda imaginar.



