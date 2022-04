Deep Delay Management organiza el Festival Molan los 90’s 2022 World Tour, un festival de música que transporta a la década noventera

Un festival de música de los años 90 y 2000 que está organizando la empresa Deep Delay Management en España, con artistas como Locomía, Eva Marti, Marian Dacal, Rebeca, Corona, OBK, Chimo Bayo, New Limit, etc. es el Festival Molan los 90’s 2022 World Tour.

Soria, Asturias, Zaragoza, Valladolid, Burgos y Calanda son algunos de los lugares en los que se celebrará este evento exclusivo que transportará a varias generaciones al pasado. Deep Delay Management se encargará, como lo ha hecho durante más 10 años de trayectoria en el mundo del entretenimiento, de la preparación, realización y resolución final del festival.

Información sobre el Festival Molan los 90’s 2022 World Tour Este concierto, según como lo definen sus organizadores, es una máquina del tiempo que llega para retomar los recuerdos de esta década, con la actuación en vivo y en directo de cantantes con una amplia trayectoria musical, que rememorarán una de las épocas más importantes de la música de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

Deep Delay Management quiere invitar a las familias y a los grupos de amigos a vivir una noche inolvidable con bailes, tributos y sorpresas que quedarán grabadas en la mente y el corazón.

Esta agencia tiene como misión llevar, a varias ciudades españolas, un espectáculo sin precedentes en la actualidad, conformado por cantantes reconocidos, bailarines y performers que harán que la presentación noventera sea exitosa.

El Festival Molan los 90’s 2022 World Tour tiene lugar en muchas ciudad El Festival Molan los 90’s 2022 World Tour ya se ha celebrado en varias ciudades de España y, en el mes de abril, continuará su recorrido en el Pabellón Multiusos de Calanda, donde se presentará el grupo italiano de dance Corona, reconocido internacionalmente por canciones como Rhythm of the Nigth, y Chimo Bayo, cantante techno español recordado por su tema Así me gusta a mí.

El show también llegará en junio de 2022 a Burgos y al municipio de Gallur, en Zaragoza, donde estará presente Locomía, un grupo que marcó la diferencia en el ámbito musical en los años 90, no solamente en España, sino también en América latina. En Gallur, además, realizará su espectáculo OBK, grupo musical famoso por temas como Historias de Amor.

El Festival Molan los 90’s 2022 World Tour es una fiesta organizada por Deep Delay Management que, como si de una máquina del tiempo se tratase, retornará a los asistentes a una de las épocas musicales más recordadas en el planeta.