Lana Rosé, la tienda especializada en regalos para bebés

lunes, 11 de abril de 2022, 13:10 h (CET)

A la hora de elegir la vestimenta de un recién nacido, se deben tener en cuenta ciertas consideraciones. Debido a su vulnerabilidad, la ropa es tan importante como los productos utilizados para sus cuidados. Las prendas de vestir, cuando no son de calidad y con un diseño adecuado, pueden dañar la piel del bebé y ser peligrosas para su salud. Sin embargo, la calidad y el diseño no necesariamente están representadas en altos costes.

Cumpliendo con esta premisa, existen en el mercado diversas empresas que ofrecen prendas de vestir para los más pequeños de la casa a precios asequibles. Lana Rosé es una tienda online donde encontrar, además de prendas, regalos para bebés muy especiales. Esta surgió en el año 2020, justo durante el primer año de la pandemia, producto de la experiencia de su creadora con el nacimiento de sus dos hijas y la necesidad de realizar compras vía internet desde la comodidad de su hogar.

Regalos para bebés recién nacidos disponibles en Lana Rosé Baby A través de su página web, Lana Rosé ofrece un catálogo amplio de productos para recién nacidos y hasta la talla 36 meses. Muestra una gama de artículos personalizados, detalles que marcan la diferencia al momento de hacer un regalo especial para bebé. Se especializa en elaborar cajitas, donde colocan todos estos artículos personalizados con el nombre del bebé: primeras puestas, mantitas, toquitas, chupete y muchos otros artículos de canastilla.

La delicadeza con la que elaboran estas cajitas y los detalles en cada una de ellas, hacen que el resultado final sea único e inolvidable, y que tanto padres como parientes y amigos quieran adquirirlas para el nuevo miembro de la familia.

Una tienda online diseñada especialmente para bebés Desde la comodidad del hogar, es posible adquirir toda la ropa necesaria para el bebé y en diferentes tallas. Hacen envíos a toda España, incluidas las islas, sin que signifique un incremento importante en el precio del producto, ya que la empresa asume parte del coste del envío.

En un contexto en que el tiempo del que se dispone suele ser muy ajustado y se deben realizar múltiples tareas de forma rápida, sobre todo cuando llega el momento de asumir el rol de padre o madre, Lana Rosé ofrece a sus clientes la posibilidad de hacer las compras con mayor comodidad, en una página web muy intuitiva y sencilla de utilizar. Para su equipo, cada prenda utilizada en los primeros años de vida del bebé es importante, razón por la que únicamente se encuentran en su plataforma los tejidos y diseños que resulten más adecuados para ellos.



