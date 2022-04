Mallorca Informa presenta la suscripción Premium gratuita abierta para todos sus lectores Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 13:00 h (CET)

Las numerosas plataformas web informativas permiten, a cualquier usuario de hoy en día, revisar con suma facilidad las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Sin embargo, en ocasiones, los habitantes de ciertos territorios necesitan información sobre su situación local, la cual no siempre es fácil de hallar en los grandes medios digitales.

Uno de los territorios que cuenta con un medio especializado en la cobertura de noticias locales es Mallorca, donde un medio digital local ofrece la mejor cobertura de todas las incidencias relevantes en el área. Se trata de Mallorca Informa, un portal que publica la información más relevante sobre los acontecimientos en esta isla, además de brindar grandes beneficios a los lectores que se suscriben a su plataforma web.

Los beneficios de la suscripción Premium gratuita de Mallorca Informa Mallorca Informa es una plataforma que combina diversos recursos digitales para presentar un buen contenido informativo, principalmente, respecto a los acontecimientos en Mallorca y las Islas Baleares en general. También ofrece información relevante sobre noticias a nivel nacional e internacional, a través de recursos como el feed RRSS, una herramienta que les permite reproducir el contenido de otros medios para complementar su parrilla informativa.

Sus lectores no solo se benefician de la información oportuna y actualizada sobre su territorio, sino que tienen también la posibilidad de registrarse para recibir un boletín con las noticias más importantes del día en su correo electrónico. De esta forma, apoyan al medio sin ningún coste, al mismo tiempo que se mantienen informados sobre las incidencias en su territorio.

Además, todos los usuarios que se registren accederán de forma gratuita a la suscripción Premium, mediante la cual serán los primeros en recibir el boletín y participarán en sorteos cerrados solo a los suscriptores. Entre estos premios, hay entradas a eventos deportivos, conciertos y cenas o degustaciones en restaurantes.

La visión detrás de este medio digital Los premios destinados a los diferentes suscriptores son una muestra de la capacidad que tiene este portal para tejer alianzas y redes de colaboración en beneficio de todos sus participantes. Esta perspectiva ha permitido a Mallorca Informa convertirse en uno de los portales informativos más completos sobre todas las noticias relevantes de la isla de Mallorca.

Su contenido propio ocupa un 70 % – 80 %, mientras que el porcentaje restante lo complementan mediante convenios con otras fuentes, quienes se suman a su propuesta y les permiten reproducir sus noticias a través de redes sociales y con un link a cada noticia en el propio medio que conduce a la fuente original. De este modo, tejen alianzas y colaboraciones que les ayudan a generar información más oportuna, diversificar su contenido e incluso conseguir cada vez mejores beneficios para sus lectores y en especial para los suscriptores.



