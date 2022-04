Contratar a un DJ para eventos es una tendencia en hoteles y restaurantes de lujo Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 13:02 h (CET)

En el sector de los restaurantes y hoteles de lujo representa un aspecto completamente necesario para realzar los rasgos de un evento y mejorar el ambiente. En este sentido, contar con especialistas y expertos en el tema es muy importante.

Un ejemplo es DJ Aleea, una DJ especializada en eventos en hoteles y restaurantes de lujo, con un gran abanico de clientes, como el Hotel Four Seasons, el Real Madrid y El Círculo de Bellas Artes. Cuenta con muchos años de experiencia trabajando en hoteles 5 estrellas de gran relevancia en la ciudad.

La música como estrategia de venta Está comprobado que, por medio de la música, los residentes de un hotel o de un restaurante de lujo pueden sentirse más cómodos y tener una estancia mucho más agradable al sentirse en un entorno exclusivo. Es por este motivo que contar con un DJ experimentado en esta área ayuda enormemente a atraer un público más exclusivo.

Contratar a un DJ para hoteles y restaurantes de lujo puede ser la clave para mejorar la estancia de los usuarios y hacer que disfruten del establecimiento. La música es un medio de comunicación que transmite emociones, cambia el humor y estado mental de quienes la escuchan.

Cuando los clientes escuchan cierto tipo de música, se sienten en un ambiente más agradable y quieren permanecer más tiempo, lo que trae como resultado más consumo. De modo idéntico, los hoteles de lujo cuentan con diferentes áreas en las cuales se crean espacios agradables con olores especiales que incitan a la relajación y, al contar con música acoplada al ambiente, los residentes tienen la misma sensación.

El sector de lujo es uno de los más importantes en Madrid, es por ello que DJ Aleea ha trabajado con una gran cantidad de hoteles 5 estrellas y restaurantes de esta ciudad. La DJ detalla cómo la música puede dar una atmósfera diferente a un espacio de lujo, acompañar momentos como un cóctel o una cena con la música indicada lo hace todo mucho más ameno.

La figura del DJ en la actualidad La figura del DJ ya no se suele relacionar con el mundo de la noche o con las discotecas. Hoy en día, es un elemento que aporta caché y estilo a cualquier ambiente de alto standing. La música de ambiente está hecha para detonar ciertos intereses en cada evento y espacio, es por ello que, al no tener al DJ indicado en el restaurante u hotel de lujo, el cliente puede sentir que algo le falta.

Puede que la comida sea buena y la habitación sea todo un lujo, pero hace falta un factor que termine de engranar todos los elementos del lugar. Es por ello que, al contratar a un DJ, se debe conocer previamente el trabajo que ha realizado el artista y definir si su experiencia se armoniza con el sitio.

Con el objetivo de complementar atmósferas en espacios de lujo, DJ Aleea proporciona diferentes estilos de música, como jazz, acid jazz, funky grooves, bossa nova y otros más bailables. Para conocer sus servicios exclusivos, su página web cuenta con información detallada de interés para los eventos de lujo en la ciudad.



