¿Cómo cancelar y reclamar una tarjeta revolving?

lunes, 11 de abril de 2022, 12:46 h (CET)

Las tarjetas revolving son tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras o bancarias que se pagan de manera aplazada y con intereses elevados, lo que obliga a los usuarios a permanecer endeudados.

Según distintas sentencias emitidas en tribunales de justicia, se considera usura a los casos en los que el TAE (Tasa Anual Equivalente), o sea el interés, es superior al 20 %. También han caído bajo esta consideración algunos casos en los que el TAE es ligeramente inferior.

Por medio de los servicios de Reclama Canarias es posible recuperar el dinero pagado para cubrir intereses excesivos. El despacho se especializa en reclamaciones de tarjetas revolving en todas las Islas Canarias. La consulta es gratuita y no se cobra nada por adelantado, solo en caso de éxito (reducción de deuda y/o cantidad a favor). Sus 6 despachos están en Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El procedimiento en casos de usura con tarjetas revolving Reclama Canarias provee una manera rápida y fácil de comenzar la cancelación y el reclamo de una tarjeta revolving. Los afectados por los intereses abusivos pueden acudir a los despachos de la firma o rellenar el formulario online disponible en el sitio web para iniciar el proceso. Los documentos necesarios son el DNI, los extractos bancarios y, de ser posible, el contrato de la tarjeta, que sirve para agilizar el trámite y ahorrar tiempo.

El despacho analiza cada caso de forma gratuita y no requiere adelantos para abogados ni procuradores. Según la experiencia de la empresa, cuando el proceso judicial se inicia, la entidad financiera ofrece la devolución de una suma que está entre el 30 % y el 50 % lo que verdaderamente le corresponde a cada cliente. Reclama Canarias se encarga de la representación en los juicios para recuperar todo el dinero que corresponde.

Durante el proceso el cliente no tiene que acudir a los tribunales, ya que el despacho de abogados se ocupa de todo. El cobro de honorarios se realiza al final del caso y consiste en un 20 % ahorro o bien un 20 % del beneficio y las costas, que es pagada la entidad financiera si es condenada.

La importancia de contar con apoyo y asesoramiento de la mano de expertos El despacho Reclama Canarias ha emprendido una cruzada contra la usura y las prácticas abusivas a partir de la emisión de tarjetas revolving. Estos delitos se apoyan en la falta de información, la falta de transparencia y la falta de formación de las personas que comercializan las tarjetas. Por lo general, las condiciones de abuso se esconden en contratos con letra pequeña que resultan prácticamente ilegibles.

A día de hoy, con el apoyo y el asesoramiento correcto, es posible recuperar el dinero que ha formado parte de una operación de usura.

El despacho Reclama Canarias lucha para poner fin a los abusos perpetrados con tarjetas revolving que han sumido en deudas a muchas personas que han utilizado de buena fe estos instrumentos de pago.



