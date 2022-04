¿Qué es la Incubadora de traders?, un proyecto para formar profesionales con Víctor Gómez Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 11:56 h (CET)

Eltradinges una alternativa que ha demostrado ser muy rentable. Hoy en día, atrae a muchas personas alrededor del mundo, se trata de una carrera emocionante, donde cada día hay que permanecer concentrado y atento a los movimientos del mercado mundial.

Sin embargo, ser un experto del trading y poder sacar provecho de este es un proceso que requiere de preparación, estudio, control de las emociones y de la presión. Es por eso, que se ha creado la Incubadora de traders, un lugar en el que se forman las habilidades necesarias para quienes desean ser traders profesionales.

Incubadora de traders, el lugar donde se desarrollan los profesionales Ser un trader profesional y consistente no es una tarea sencilla y requiere de mucho más que solamente leer gráficas y analizar datos de volumen. Se trata de un trabajo integral en el que no solo se desarrolla la parte operativa, sino también la psicológica. A partir de esta necesidad es que nace la Incubadora de traders, como una iniciativa de Víctor Gómez. Él es especialista en Ciencias Empresariales y experto con más de 10 años de trayectoria en el mundo del trading y formación de traders.

En esencia, la incubadora persigue dos objetivos principales. En primer lugar, que el trader en formación aprenda a controlar sus emociones y a desarrollar la constancia y la disciplina necesaria. En segundo lugar, a que su progresión y aprendizaje sea exponencial, y le permita en menos tiempo estar preparado para comenzar a operar en bolsa. Todo esto, bajo el acompañamiento profesional y personalizado de Víctor, para garantizar un aprendizaje significativo.

Fases de la incubadora de traders El aprendizaje en la Incubadora de traders está dividido en tres fases. En la primera de ellas, se trabaja, principalmente, la disciplina y el control emocional durante la operativa en bolsa, establecido un plan de trading muy sencillo. La segunda fase, consiste en aumentar las condiciones del sistema de trading para aprovechar más oportunidades del mercado. Siempre que el trader demuestre la suficiente habilidad podrá pasar de nivel.

En esta fase el estudiante deberá mantener en positivo una cuenta simulada durante, al menos, un mes, para así poder pasar a la siguiente fase. Finalmente, en la tercera y última etapa, una vez que se haya logrado un óptimo control de emociones, del riesgo y una buena consistencia operativa, se trabajará en el alumno con el fin de que pueda ser capaz de pasar a una evaluación de fondeo, la cual se realizará en una de las diferentes empresas afines a la academia.

La enseñanza estará complementada con una sesión semanal de tutoría de 15 a 20 minutos, a cargo de uno de los expertos en la operativa de Víctor. Asimismo, habrá una plataforma de la academia donde los alumnos tendrán acceso a contenido exclusivo, promociones, chat para responder preguntas, entre otros. La formación tiene una duración de 4 a 12 meses, la cual estará determinada por el nivel de capacidades y conocimientos del trader.



