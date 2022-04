Los lugares que se deben visitar cuando se hace turismo en Granada Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 11:15 h (CET)

Tanto los propios ciudadanos españoles como los turistas extranjeros no pierden la oportunidad de visitar Granada. La razón principal es que cuenta con monumentos históricos concentrados, principalmente, en el complejo de Alhambra, considerado como una joya arquitectónica que millones de personas visitan cada año.

No obstante, además de eso, esta ciudad es poseedora de hermosos paisajes en el Albaicín, el Sacromonte, la Costa Tropical, Sierra Nevada y la Alpujarra Granadina. Sin olvidar su deliciosa gastronomía, en la que destacan platos típicos como las habas con jamón, el choto con ajillo, la olla de San Antón, la suculenta tortilla de Sacromonte y una exquisita variedad de cocina árabe.

La mejor opción para recorrer este maravilloso lugar sin perder nada de vista es realizar una excursión como la que ofrece empresas como Nazari Tours Granada.

Visitar Granada y disfrutar de todas las maravillas que brinda la ciudad Quienes eligen visitar Granada, bien sea un fin de semana, que se puede quedar corto, o en temporada vacacional, deben aprovechar sus días al máximo. Con este fin, se cuenta con aliados como Nazari Tours Granada, una empresa de excursiones turísticas que ofrece recorridos guiados con personal oficial acreditado por La Alhambra, El Albaicín, Sacromonte y más.

Las personas que visitan Granada suelen entrar a La Alhambra porque es un increíble complejo monumental arquitectónico y considerada la octava maravilla del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad, que forma parte de la historia de España y la ciudad. En este lugar, es posible admirar grandes palacios de perfectas arquitecturas islámicas, torres de defensa y preciosos jardines.

Entre los tours turísticos de La Alhambra, se encuentra uno premium con entradas incluidas desde 35 euros. Después, hay disponible un tour privado desde 212 euros para los que prefieren la exclusividad y, finalmente, un tour para quienes ya han comprado las entradas desde 18 euros y otro por los jardines desde 25 euros.

¿Qué más visitar en Granada? Hay muchos más lugares para visitar en Granada, además de La Alhambra. Por esta razón, Nazari Tours Granada dispone de otros recorridos como los de Albaicín, Sacromonte y miradores, donde los visitantes pasarán un rato inolvidable por ambos barrios, con más antigüedad que la Alhambra, Carrera del Darro, Bañuelo, Ruinas del Maristán, Casa de Zafra, la iglesia San Juan de los Reyes, el mirador de San Nicolás, varios miradores a la Alhambra y el Paseo de los Tristes, entre otros.

También se puede optar por el tour La Inquisición en Granada y sus Enigmas para conocer inquietantes historias de las que ni se habla, el Free Tour Granada Imprescindible y Monumental para caminar por el centro histórico de Granada y conocer los principales monumentos que lo componen, aparte de ser útil para situarse y aprender a disfrutar los días que estemos visitando Granada. Finalmente, está el Tour Leyenda de Granada y Albaicín, donde se recorren lugares repletos de misterio, conociendo escenas curiosas y enigmáticas.

Nazari Tours Granada garantiza turismo responsable y de calidad, grupos reducidos y guías turísticos que conocen una gran cantidad de información para que las personas conozcan en profundidad la interesante historia de Granada.



