¿Cómo beneficia el descanso al el rendimiento deportivo?, por PmTeamWomanFit

lunes, 11 de abril de 2022, 11:03 h (CET)

Lo cierto es que así como el entrenamiento físico es sumamente necesario, también lo es el descanso. Un error común cometido por muchas personas que comienzan en el mundo del ejercicio, es que entrenan sin parar ni dar oportunidad a que los músculos descansen el tiempo necesario.

Poder cumplir con ambas etapas de manera correcta y equilibrada servirá para asegurar un buen rendimiento deportivo y un desarrollo muscular saludable.

Profesionales con años de experiencia en el fitness, como el entrenador personal para mujeres de PmTeamWomanFit Peter Martín, es uno de los que aconsejan el descanso como elemento fundamental para un desarrollo físico adecuado.

¿Por qué el descanso es importante para el rendimiento deportivo? En ningún caso los excesos son buenos y con el ejercicio sucede lo mismo. No importa cuánto se quiera y se disfrute entrenando, hacer una pausa y dejar que el cuerpo descanse es fundamental. De hecho, el equilibrio entre descanso y ejercicio puede ser la clave del éxito para la mujer. Lo que sucede es que cuando se entrena, se le exige a los músculos más de lo normal, lo que causa que se produzcan pequeños desgarros en el tejido, que es lo que provoca los dolores que todos conocen, sobre todo en los músculos de las extremidades.

El descanso da el tiempo suficiente para que nuevos tejidos musculares se creen, aumentando la masa muscular y su fuerza. Es decir, el descanso es un período de adaptación del cuerpo en el que los músculos se acostumbran al peso y a la duración del entrenamiento que ahora tienen. Esto les permite evolucionar, aumentar su rendimiento y, por lo tanto, es tan indispensable como el entrenamiento mismo.

Un elemento fundamental en el entrenamiento femenino No importa el propósito por el que las mujeres decidan entrenar, sea para ganar músculo, tonificar su cuerpo o marcar su musculatura, el descanso sigue siendo igual de fundamental. Entrenar sin descanso puede producir un efecto catabólico, al hacer que el cuerpo exija aún muchos más nutrientes y termine produciendo pérdida muscular. Esto sucede porque los aminoácidos, contenidos en las proteínas, son los responsables de favorecer el proceso de recuperación muscular y promover su evolución y desarrollo. Pero este proceso se lleva a cabo durante el descanso. Por lo tanto, las mujeres que deseen entrenar, aumentar su rendimiento y sacar el mayor provecho de sus rutinas de ejercicio, deben necesariamente dedicar tiempo al descanso y a la recuperación.

El entrenador personal para mujeres de PmTeamWomanFit Peter Martín, puede orientar mejor en este sentido a quienes deseen saber exactamente cuándo entrenar y cuánto descansar. Él es un profesional con años de experiencia en el fitness, y muchos conocimientos como para ofrecer una buena asesoría. Además de eso, contar con la ayuda de un entrenador personal siempre será de gran utilidad para evitar lesiones y alcanzar mejores resultados en menor tiempo.



