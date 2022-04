Startup Networking Cup - 2ª Edición se lanza como referencia del ecosistema "más canalla" del emprendimiento Comunicae

lunes, 11 de abril de 2022, 15:01 h (CET) Startup Networking Cup es un evento de networking que incorproa una "copa de startups" que permite a startups en fases tempranas disfrutar de un foco propio en un evento con premios inigualables como un puesto para el FYFN del próximo año, evento de referencia mundial en el ecosistema startup apto solo para unos pocos privilegiados Startup Networking Cup - 2ª Edición

La segunda edición de Networking Cup da un fuerte pisotón como el evento de referencia para emprendedores en Valencia con un toque canallita.

Más de cuarenta startups mostraron su interés por competir en los Pitch Battle de la segunda edición de la Startup Networking Cup organizada por dos startups en auge y sólo ocho de ellas pudieron ser las elegidas.

Con más de 350 inscritos y un aforo confirmado de casi 200 emprendedores al evento en las instalaciones de Jeff Works en Valencia se convirtieron en un hervidero de promesas del emprendimiento y el negocio.

El evento

A las 17:15h de la tarde, en las puertas de las instalaciones ya se empezaba a escuchar el susurro de los más impacientes "¿Dónde es el evento Networking Cup?" "¿A qué hora empieza Networking Cup?"

La primera edición realizada hace unos meses, tuvo una presentación tímida pero impactante en el ecosistema. Pero lo que no sabían muchos es que esta vez iba a tener el doble de asistentes de su primera edición y venían acompañadas de grandes sorpresas.

Llegaban los asistentes y los organizadores del evento; Bitstartups, Novolabs y Proyecta Talks, estaban poniendo las últimas cervezas en la nevera. Después de una buena batalla de pitches, tocaba un networking por y para emprendedores. De los de verdad. Porque como dice la canción:”Work hard, play hard”.

Abrió el evento dando la bienvenida: Tomás Volonté, CEO de Novolabs, junto a Benjamín Sanchis, CEO de Bitstartups. Casi un total de 200 asistentes.

Desde experimentados emprendedores a primerizos en fases más iniciales que buscan un lugar de entendimiento y comprensión. Incluso hubo sitio también para inversores esperando jugosos proyectos a los que echarle el ojo.

Acto seguido empezaron los Pitch Battle, un combate dialéctico por convencer al público de ser el futuro under (u over) 30 de la lista Forbes dando como resultado un panel de prometedoras startups: Aspirio, Crowmie, Nexbol, El asador en tu casa, Findnfill, Invofox y HechicerIA fueron las candidatas a ganar esta segunda edición.

Fue muy enriquecedor ver startups de diferentes sectores pero además, de diferentes experiencias y entornos.

Finalmente, después de las votaciones del público fueron seleccionadas las tres ganadores a los premios ofrecidos por el evento: Aspirio, Uphint y Crowmie.

"Digamos que esta era la primera parte del evento, una parte más “formal”. Y ahora llegaba el networking, de verdad. Esa parte más informal y canalla, en la que afloran conversaciones, sinergias, contactos. Liderado por cervezas y unas buenas pizzas cortesía de El Poble, durante horas los emprendedores pudieron interactuar en un espacio libre de prejuicios donde el único objetivo era divertirse, conocerse y aprender los uno de los otros. Porqué sí, cada emprendedor lleva en su alma un aprendizaje único".

Un evento en el que todos celebraban un suceso muy importante: el surgimiento de un espacio colaborativo en el que emprendedores podían conocer a otros emprendedores.

"Pero vamos a lo importante ¿Habrá una tercera edición? ¿Será en Valencia? Algunas voces afirman que el próximo evento tendrá un espacio mucho más grande debido al aumento de asistentes exponencial. Otras voces afirman que el evento, Startup Networking Cup pretende llegar a consolidarse a nivel nacional como el evento de referencia para emprendedores que quieran actuar en entornos “más canallitas” como les gusta decir a los organizadores".

Los organizadores no quisieron dejar muchas pistas sobre el próximo evento, pero se promete un evento impactante apto para todos los públicos.

Para la tercera edición, ya está disponible la inscripción en la página oficial del evento donde las startups en fases tempranas podrán apuntarse a la selección para el próximo evento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.