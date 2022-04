Las opiniones de Opostal son positivas en un año con buenos resultados

La plataforma de formación dedicada a la orientación y preparación de oposiciones online cierra un buen año, con un alto grado de satisfacción por parte de sus alumnos. Opostal está revolucionando el mundo de la oposición online con su know-how de más de 52 años de experiencia en la formación de opositores La plataforma especializada en la formación de oposiciones online, Opostal, valora de forma muy positiva los resultados obtenidos durante el año, así como las buenas opiniones de Opostal que han trasladado sus alumnos. Estas valoraciones son el resultado de un proceso de preparación 100% personalizado, con una planificación y seguimiento a medida de las necesidades de cada alumno, tutorías y clases impartidas por profesores expertos y un amplio conjunto de materiales y herramientas exclusivas.

Entre las cualidades mejor valoradas por parte de los alumnos de Opostal, destacan la dedicación, la cercanía, la profesionalidad de los profesores y la comodidad de uso de las herramientas digitales y del campus virtual al que tienen acceso. Además, también recalcan el gran apoyo que encuentran en los tutores de Opostal, quienes no solo les ayudan a resolver dudas, sino también a gestionar y optimizar el tiempo y los recursos para aprobar la oposición.

El método propio de Opostal está orientado a la preparación de oposiciones online de Correos, Auxiliar Administrativo del Estado, Administrativo del Estado, Justicia y Policía Nacional, principalmente. Asimismo, Opostal ofrece ayuda y asesoría también en la gestión de los trámites relacionados con una oposición, desde la inscripción en la convocatoria hasta los procedimientos necesarios una vez aprobada la misma.

El alumno Jorge Luis Miguel, de la provincia de Cáceres, afirma: "me siento muy cómodo, puesto que dan muchas facilidades y los profesores son de gran ayuda, en especial quiero agradecer la gran ayuda ofrecida por la tutora". Por su parte, Verónica Rama, que reside en A Coruña, opina: "Estoy encantada. El profesor es un crack, me encanta cómo explica y elabora los esquemas de forma tan visual y fáciles para el estudio. No quiero tampoco dejar de comentar sobre la otra profesora, que igualmente hace las clases muy amenas y explica muy bien los temas, los resúmenes son muy buenos. Sinceramente, estoy muy contenta con los dos profesores".

La albaceteña Cristina Gómez destaca la dedicación y la cercanía de Opostal. "Te sientes atendida en todo momento. Y es estupendo cómo te hacen funcionar, es muy bueno. Además a mi tutora siempre la tengo ‘conmigo’ y me orienta y planifica cuanto necesito. Gran profesional. Grandes profesionales".

Loly Valiñas, directora de Opostal, afirma: “El reconocimiento y las opiniones de Opostal que recibimos por parte de nuestros alumnos es el motor que nos anima a seguir creciendo y mejorando cada día. En Opostal tenemos un alto grado de exigencia con nosotros mismos para ofrecer a todos nuestros alumnos un servicio de máxima calidad, personalizado para conseguir resultados”.