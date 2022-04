Menamobel lleva la primavera al hogar Comunicae

lunes, 11 de abril de 2022, 12:54 h (CET) Crear ambientes con un toque primaveral en el hogar contribuyen a mejorar el estado de ánimo. Las flores, los textiles y la pintura, son las opciones más utilizadas en esta época del año para crear estancias cálidas con toques primaverales Tras la vuelta a la normalidad de forma paulatina, la llegada de la primavera se ha convertido en un acontecimiento para muchas familias. Este año, las tendencias decorativas se basan en grandes dosis de luz y color, que faciliten ver la vida con mayor optimismo y vitalidad. Y para conseguirlo Menamobel propone redecorar el hogar con tonos cálidos y primaverales.

Ivana González Mena, directora de Menamobel aconseja aprovechar el cambio de estación para “crear ambientes con un toque primaveral que aporten al hogar un aire fresco que, sin duda, alegraran los días y elevaran, por arte de magia, nuestro estado de ánimo”.

El buen tiempo ofrece numerosas posibilidades tanto para los espacios interiores como exteriores. Y para acertar entre todas las tendencias, la experta en decoración y tendencias, ofrece algunos consejos decorativos para llevar la alegría (con estilo) a cada rincón del hogar.

Un toque floral

Elegantes orquídeas, delicados jacintos, tulipanes, margaritas, azucenas, lirios o rosas, etc. La experta aconseja elegir las flores que mejor sintonicen con los gustos de la familia. “Las fragancias que aportan las flores son únicas, sus aromas transmiten y evocan alegría, bienestar, limpieza y frescura”. Precisamente, los términos que, en palabras de Ivanna González Mena, deben regir la decoración de cualquier hogar en primavera.

“Las plantas constituyen un poderoso elemente para transformar ambientes. Unos sencillos jarrones adornados con flores frescas aportan, de manera inmediata, un cambio estético a cualquier estancia”, explica la experta, para quien la primavera es momento de inspiración: “Reciclar botellas de vidrio y convertirlas en jarrones o utilizar vasos o copas. Una bonita sopera como base de un arreglo floral, es un elegante recurso para ocasiones especiales. Otra opción es colocar macetas grandes en las estancias más amplias de la casa, de esa forma se creará un foco de atención hacía un elemento natural” sugiere la directora de Menamobel.

Renovación de textiles y cuadros

Una forma infalible y económica de decorar la casa es renovar los textiles. “Por ejemplo solo con cambiar la invernal funda nórdica por una más ligera en colores pastel, será suficiente para darle un toque mucho más alegre y fresco a cualquier dormitorio", explica Mena.

Para crear una decoración relajada y luminosa en los diferentes espacios del hogar, la experta aconseja apostar por textiles suaves, ligeros y orgánicos como el lino y el algodón en tonos tierras con algunos detalles en colores pasteles. Y advierte: “Es importante utilizar siempre como base el mismo tono o gama de tonalidades en los textiles para lograr armonía en la composición. Respecto a los cuadros, los motivos relacionados con la naturaleza brindan un aspecto muy primaveral a cualquier estancia”.

Y para disfrutar de espacios más luminosos, desde Menamobel, recuerdan algunos aspectos en los que todo el mundo debería fijarse a la hora de elegir cortinas o estores para vestir las ventanas en primavera: “El tejido es un aspecto fundamental si queremos aprovechar, de la mejor manera posible, la entrada de luz en cualquier estancia y, además, conservar intimidad. Un tejido traslucido es la opción acertada y lógicamente, los tonos claros serán los que permitan mayor paso de luz” explican desde la firma de muebles.

Muebles con color para crear estancias alegres

Una forma de hacer que sea primavera en el hogar durante todo el año es elegir muebles con color para dotar de armonía y vitalidad cada estancia de la casa. Las habitaciones infantiles son las que más juego dan a la hora de utilizar colores más atrevidos como el naranja, el amarillo o tonos verdes y azules. “Es recomendable que las habitaciones de los más pequeños tengan toques de color que eleven su estado de ánimo. Mi consejo es utilizar un color que domine el dormitorio y utilizar diferentes texturas en la pared, en los textiles y en el suelo para que la estancia de los más pequeños resulte divertida” explica la decoradora.

La distribución del ambiente y el espacio es fundamental. En este sentido, además de la vistosidad de la decoración es necesario tener en cuenta la comodidad y utilidad del territorio propio de los más pequeños: “La clave reside en no sobrecargar el espacio con muebles u objetos. También es necesario recordar que los niños suelen utilizar su habitación como zona de trabajo por lo que deberán tener a mano todas las herramientas de estudio que necesiten, disponer de una silla que sea apta para mantener una buena posición de la espalda, una mesa con la altura apropiada y una estantería donde colocar sus libros. En función del espacio disponible, se podrán añadir otros elementos”, concluye la experta.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

