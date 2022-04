Nace la primera marca ibicenca de moda para bebés sostenible, concebida, creada y confeccionada en Ibiza Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 10:34 h (CET)

La firma Geckos Ibiza ha presentado “Un viaje de verano”, en las instalaciones de NM Events in Ibiza, su propuesta para esta primavera-verano en estilismo infantil pensada para acompañar los momentos más especiales de los pequeños.

La firma ibicenca lanza el 8 de abril su nueva colección elaborada en Ibiza, en talleres locales, especializados en moda infantil que siguen su misma filosofía de fabricación.

La nueva colección ofrece estampados exclusivos, colores de la isla, volantes, puntillas, cintas bordadas. Diseños únicos y cuidados al detalle, confeccionados con una exhaustiva selección de tejidos naturales y sostenibles como el algodón, el lino y el cupro, garantizando el confort y comodidad de los bebés y, a su vez, cuidando del medioambiente.

Está inspirada en un viaje de verano por la isla, una aventura en familia con los más pequeños. Azules olas de mar, puestas de sol con un sinfín de rayos amarillos y mostazas, un paseo por los verdes campos de almendros, música de tambores y fuegos al atardecer y, por supuesto, una fiesta de blanco, flores, bailes y risas familiares.

Según Verónica, fundadora de Geckos, “quien compra nuestras prendas se lleva un pedacito de Ibiza, un pedacito de su cultura, de su forma de vivir”.

Desde Geckos Ibiza están comprometidos con la conservación del medioambiente, por ello han decidido darle “circularidad” a la marca, facilitando que las prendas que ya no sean utilizadas vuelvan a sus manos para poder darle una segunda vida. Organizan la recogida de prendas Geckos que ya no se usan, las trituran, fabrican nuevos hilos y con ellos crean nuevos tejidos, que serán utilizados en sus nuevas colecciones.

Ayudan a promover un impacto positivo en el medioambiente y potencian la economía local, ya que todos los procesos serán realizados en centros especializados de España.

La firma vende a través de su página web y también en puntos con encanto de Ibiza, planificando la ampliación de sus puntos de venta para la próxima temporada en el resto de las Islas Baleares.

Geckos Ibiza nació en 2021 de la mano de Verónica, una joven catalana asentada en Ibiza hace más de 14 años. Enamorada de Ibiza, de una isla pionera en la libertad de valores, de creencias, de estilos, de formas de vida, soñó con llevar esa libertad a través de sus prendas a los niños de todo el mundo.

Ese mismo año, Cecilia, diseñadora de la marca, entró a formar parte de Geckos, donde ahora es socia y directora creativa, aportando desde entonces la magia y la experiencia de más de 15 años en el sector de la moda.

Las fans de la moda para bebés podrán ver la colección en su página web a partir del 8 de abril.



