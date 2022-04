Los mejores #Fersayconsejos para hacer la colada

Fersay tiene soluciones para todo este tipo de problemas que, siendo sencillos de reparar, en caso de no hacerlo pueden llevar a los electrodomésticos a averiarse definitivamente Hacer la colada puede ser mucho más sencillo si conoces todos los trucos que si la realizas sin cuidado, corriendo incluso el riesgo de estropear las prendas más queridas.

Por este motivo, Fersay ha querido compartir sus mejores trucos y consejos para conseguir la colada perfecta.

Respecto al color y la temperatura, es importante tener cuidado con los colores oscuros, todas aquellas prendas que tengan tonos marrones, azules, verdes, negros y grises. Estos colores no conviene lavarlos a mas de 30º para no desteñir las prendas.

En las prendas que lleven dibujos, rallas, estampados, etc., es necesario tener en cuenta el color que predomina en el estampado y, considerar prendas claras todas aquellas que tienen tonos blancos o similares. Estos colores si se pueden lavar hasta a 60º. No obstante, la recomendación es que, dependiendo del tejido, revisar siempre antes la etiqueta. El fabricante mejor que nadie sabe que temperatura es la idónea para esta prensa en particular.

En cuanto a los tejidos y la suciedad, la recomendación de Fersay es que, antes de poner la lavadora a funcionar, hay que volver a fijarse bien en las etiquetas de los tejidos. Ante la más mínima duda, es mejor consultar para evitarnos correr el peligro de que esta encoja o se estropee la prenda. Si la ropa tiene mucha suciedad, conviene ponerlo a temperaturas mas altas.

Cuando la ropa tiene manchas difíciles de hacer desaparecer, y antes de meter en la lavadora, Fersay comparte estos consejos:

No excederse con el suavizante. Si se hecha mucho, se corre el riesgo de que las prendas no lo absorban

Cerrar siempre los botones y cremalleras

Revisar siempre en los bolsillos

No poner mucha ropa en el tambor

Poner de vez en cuando una lavadora con temperatura elevada, por ejemplo para las toallas o los trapos, es bueno para los conductos de la lavadora

Descalcificar la lavadora al menos 1 vez al mes, un producto que además sirve para otros electrodomésticos como lavavajillas, planchas, teteras o cafeteras

Limpiar bien la goma de escotilla de vez en cuando, si no está bien limpia puede ensuciar la ropa

Cuidado con el depósito del detergente, hay que tenerlo limpio para que no se obstruya

En el caso de que la lavadora se mueva, el problema puede ser que los amortiguadores estén deteriorados

Con un relativo mantenimiento de los equipos en forma es sencillo disfrutar del hogar. www.fersay.com

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2021.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.