Las piscinas sin tuberías con uno de los sistemas más eficientes e innovadores del mercado

lunes, 11 de abril de 2022, 09:14 h (CET)

La tecnología de las piscinas ha evolucionado mucho y, hoy en día, gracias a empresas especializadas como Esencial Pool ya es posible dejar atrás las viejas piscinas con tuberías y los problemas asociados a su mantenimiento.

Las nuevas piscinas sin tuberías fabricadas por esta compañía no solo son más eficientes y ecológicas, sino que además también reducen al mínimo los costes de mantenimiento y evita complicaciones al propietario. Este tipo de piscinas son hoy en día unas de las más avanzadas del sector, permitiendo a las personas preocuparse únicamente por disfrutar y relajarse dentro de ella, sin pensar en pérdidas de agua, filtraciones, fugas, etc.

La superioridad de las piscinas sin tuberías sobre los sistemas tradicionales Durante el tiempo en el que las piscinas con tuberías se han usado, se han dado una gran cantidad de problemas de mantenimiento. Por lo general, las tuberías de una piscina se sitúan bajo tierra, lo cual hace que sea aún más complicado poder hacer reparaciones o mantenimiento en caso de fugas o filtraciones. Esto, a largo plazo, genera consecuencias.

Todo esto se traduce en gastos de dinero y tiempo, ya que la piscina queda inhabilitada. Sin embargo, con la llegada de las piscinas sin tuberías todos estos problemas han pasado a ser cosa del pasado.

Asimismo, este es un sistema innovador mucho más eficiente y duradero que requiere un mínimo de mantenimiento y, al mismo tiempo, permite elaborar diseños con una estética más elegante y exclusiva. Esta es una solución mucho más efectiva para cualquier persona que desea ahorrar tiempo, dinero y preocupaciones.

Una solución sostenible, eficiente e innovadora Las piscinas sin tuberías están fabricadas para ser mucho más eficientes que las tradicionales que funcionan con un sistema de tuberías.

Por un lado, estas son sostenibles porque su consumo eléctrico es mínimo en comparación con las piscinas comunes, pudiendo limpiarse con solo 30 litros de agua. Esto las hace hasta 4 veces más eficientes que las que utilizan filtro de arena. Por otro lado, no necesitan coagulantes, floculantes, ni agentes clarificadores para el mantenimiento del agua.

Otro aspecto diferenciador es que son más cómodas, ya que son silenciosas y vienen equipadas con un limpia-fondos automático, dosificación automática de PH y un cuadro eléctrico con transformador para foco y reloj programador. Además de eso, las piscinas vienen equipadas con una cascada integrada para un mayor relax.

Para solicitar un presupuesto personalizado y sin compromiso directamente a Esencial Pool, fabricante de estas piscinas vanguardistas, solo hay que ingresar a su página web y rellenar un formulario de contacto. Los profesionales responderán en el menor tiempo posible con un presupuesto a medida, ajustado a las necesidades del cliente.



