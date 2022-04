“Imposible decirte adiós”, de Yolanda Centeno, lidera el palmarés de la VI edición de Skyline Benidorm Film Festival La edición 2022 ha recibido 450 cortometrajes, 230 guiones y 25 proyectos para presentar en el shortpitch Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 11 de abril de 2022, 13:05 h (CET) Los 34 cortometrajes que se han proyectado en las tres secciones del festival (Sección Oficial, Sección europea y Sección iberoamericana y Sección social) han puesto en valor un año más el talento emergente de unos jóvenes directores volcados en contar historias que se vertebran desde la fantasía, el realismo, el folclore y una escucha activa del dialogo social y la actualidad de nuestros días.

El palmarés de la VI edición ha sido modelado por la visión y la experiencia del jurado de la Sección Oficial y la Sección Europea compuesto por Cristina Perales, Luis Ivars y Pilar Pérez Solano, por el jurado de guion compuesto por Sergio Barrejón, Eva Sáiz y Paco Cavero, por el jurado del Premio PNR y Sección Iberoamericana compuesto por Sonia Bautista Alarcón, Ismael Olivares, Mario Leclere, Diane Malherbe Martín Delfino Guevara y Vicky Sirera, y por el jurado

del shortpitch compuesto por Mafalda González, Peter Stephen, Rosa Llorca y Víctor Palacios.

Mejor cortometraje de Ficción : Imposible decirte adiós, de Yolanda Centeno

: Imposible decirte adiós, de Yolanda Centeno Mejor cortometraje Documental : Figurante, de Nacho Fernández

: Figurante, de Nacho Fernández Mejor cortometraje de Animación : The Monkey, de Xosé Manuel Zapata y Lorenzo Degl’Innocenti

: The Monkey, de Xosé Manuel Zapata y Lorenzo Degl’Innocenti Mejor Dirección 2022 : Amianto, de Javier Marco

: Amianto, de Javier Marco Mejor Producción 2022 : Chaval, de Jaime Olias

: Chaval, de Jaime Olias Mejor Interpretación 2022 : Jone Laspiur por Polvo somos, de Estibaliz Urresola

: Jone Laspiur por Polvo somos, de Estibaliz Urresola Mejor cortometraje europeo : The right words, de Adrian Moyse

: The right words, de Adrian Moyse Mejor cortometraje Iberoamericano : MTI, de Mauricio Corco

: MTI, de Mauricio Corco Premio PNR mejor cortometraje : Suelta, de Javier Pereira y mención especial para Marinera de luces, de Pablo Quijano

: Suelta, de Javier Pereira y mención especial para Marinera de luces, de Pablo Quijano Mejor cortometraje valenciano : Mindanao, de Borja Soler

: Mindanao, de Borja Soler Mejor cortometraje del público : Suelta, de Javier Pereira

: Suelta, de Javier Pereira Mejor guion : Mapa de la geografía emocional, de Julu Martinez y Candela Megido

: Mapa de la geografía emocional, de Julu Martinez y Candela Megido Mejor shortpitch: Largo Viaje, de Manuel Manrique, Héctor Herce. Kabiria Films

La edición 2022 de Benidorm Film Festival ha recibido 450 cortometrajes, 230 guiones y 25 proyectos para presentar en el shortpitch, posicionando a la cita alicantina como uno de los festivales de cortometrajes referencia dentro del mapa nacional y como un espacio de encuentro para todos los actores de la cadena de valor del cortometraje. El certamen, además, se mantiene fiel a sus valores y señas de identidad, fortaleciendo su compromiso con los jóvenes talentos y el universo del cortometraje con herramientas como el pago por selección, lo que le convierte en uno de los pocos festivales en España que ha implementado desde su primera edición este reconocimiento y premio a la calidad de todos los trabajos seleccionados.

