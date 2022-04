Cómo elegir un buen ambientador para un negocio de la mano de E-Sensorial Emprendedores de Hoy

El aroma de un negocio es tan importante como su diseño y presentación ante el público, ya que en conjunto consiguen brindar al cliente una experiencia agradable y novedosa. Sin embargo, esta experiencia depende del tipo de ambientador que se use para producir ese aroma distintivo y especial en cada espacio del local, comercio, oficina, etc.

La empresa E-Sensorial, bajo esta necesidad, ayuda a los clientes a elegir un buen ambientador para su negocio, ofreciendo fragancias de alta calidad y la asesoría de expertos en el sector.

Beneficios de elegir un buen ambientador para el negocio Cuando una persona entra en un local, inmediatamente todos sus sentidos se activan y, desde ese momento, la experiencia que le brinde el espacio determinará en gran medida del tiempo que pase en ese lugar y en la decisión de compra.

Los ambientadores ayudan a los dueños de un negocio a mejorar la experiencia del comprador a través de uno de los sentidos más importantes, el olfato. Por medio de este y con la ayuda del ambientador correcto, las empresas pueden influir en sus clientes sin ser invasivos e incitar a la compra de un producto o servicio.

La empresa E-sensorial está compuesta por expertos en el marketing olfativo, quienes explican que esto se debe a que el olfato es capaz de despertar emociones y recuerdos reconfortantes de forma rápida si se escoge el olor adecuado. Asimismo, una fragancia agradable y discreta, pero armoniosa será capaz de retener al comprador el tiempo suficiente para que este pueda dar un vistazo completo al negocio.

Profesionales del marketing olfativo y ambientadores profesionales: E-Sensorial El marketing olfativo consiste en el desarrollo de estrategias publicitarias enfocadas en el sentido del olfato para despertar recuerdos, sensaciones y reflejar los valores de una marca, a través del mismo.

E-Sensorial se especializa en este tipo de estrategias de marketing y, como producto estrella, ofrece a las empresas y tiendas ambientadores profesionales. Dichos ambientadores disponen de fragancias de alta calidad y están desarrollados con tecnología de última generación para ser configurados y mantenidos de forma sencilla, eficiente y rentable.

Actualmente, E-Sensorial ofrece tanto ambientadores económicos (por evaporación) como de última gama (nebulizadores), mientras que los de evaporación son de gran utilidad para pequeños locales y oficinas, los nebulizadores están desarrollados para espacios amplios. Estos últimos poseen un método avanzado de difusión de aroma discreto que garantiza altos niveles de atomización, los cuales pueden ser mejorados si el ambientador se conecta a un sistema de aire acondicionado. Actualmente, sus productos más destacados son los nebulizadores para grandes áreas, minipro y los industriales para aire acondicionado.

E-Sensorial se especializa en la venta de ambientadores profesionales para tiendas y empresas como parte de sus servicios de marketing olfativo. Esto incluye la asesoría de sus expertos en el sector para ayudar a sus clientes a elegir el ambientador más adecuado para su negocio y sus valores de marca.



