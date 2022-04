Primer paciente de cirugía general operado con cirugía robótica Da Vinci en Policlínica Gipuzkoa

Policlínica Gipuzkoa acaba de inaugurar un nuevo robot quirúrgico Da Vinci, más moderno, que permite realizar además de cirugías urológicas, cirugías generales y de otorrinolaringología. El cirujano general, José Luis Elósegui, ha realizado la primera intervención de cirugía general con cirugía robótica en Policlínica Gipuzkoa. Actualmente Policlínica Gipuzkoa es el único hospital de Gipuzkoa que realiza intervenciones de cirugía general con el robot quirúrgico Da Vinci La intervención trató con éxito un prolapso de recto de una paciente guipuzcoana de 64 años de edad que acudió a la consulta de cirugía general de Policlínica Gipuzkoa tras pasar por varios especialistas que le derivaron hasta allí ya que la solución a su problema requería de cirugía. La operación se realizó en el mes de marzo por el cirujano general de Policlínica Gipuzkoa, José Luís Elósegui, mediante cirugía robótica por primera vez en Policlínica Gipuzkoa y resultó todo un éxito. Actualmente es el único hospital de Gipuzkoa que realiza intervenciones de cirugía general con el robot quirúrgico Da Vinci.

Todos los cirujanos coinciden en apostar cada vez más por técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que garanticen los buenos resultados y la más pronta recuperación del paciente. En este sentido, como declara el cirujano que realizó esta intervención, el doctor José Luís Elósegui, “hemos visto que en el abordaje de la vía abdominal, con técnicas mínimamente invasivas como la laparoscopia primero y ahora el robot, nos permiten recuperar el suelo pélvico con sus vísceras a su anatomía normal con la mínima agresión al paciente y que este tipo de intervenciones mejoran sensiblemente el postoperatorio”.

Es el caso de esta guipuzcoana que ingresó el mismo día de la operación, que duró dos horas y media y que al día siguiente como ella misma declara: “estaba como si no me hubieran hecho nada”. “El proceso de la operación -explica la paciente intervenida por primera vez con cirugía robótica Da Vinci para un problema abdominal- ha sido una maravilla, me operaron un lunes y el miércoles me marché para casa y desde entonces, he compaginado el reposo con los paseos y el trabajo en apenas un mes”.

Esta mujer ha sido la primera paciente de cirugía general en ser operada con el robot Da Vinci y la realidad, según ella misma dice, “es que me siento súper bien”. Reconoce que “aluciné con el robot Da Vinci en el momento en el que me llevaron al quirófano, pero es la tecnología”.

Pocas semanas después de su intervención declara que “estoy encantada, ya hago mi vida normal”, por lo que “animo a todas las mujeres que sufran un problema semejante a no dejar pasar el tiempo, porque yo ya no podía ni andar en bici que me encanta. Era un problema en mi vida”.

En palabras de José Luís Elósegui, “el robot quirúrgico Da Vinci es una tecnología que debemos incorporar porque ha llegado para dar sencillez a la cirugía”, afirma el cirujano general que ha realizado la primera intervención de cirugía general mediante cirugía robótica en Policlínica Gipuzkoa. En su opinión, “el robot quirúrgico aúna varias ventajas. En primer lugar está la ergonomía del cirujano, cuando el cirujano se siente cómodo esto influye en el resultado. El médico opera sentado ante una consola y tiene ante sí una torre de visión y un carro de trabajo. Una vez comenzado el trabajo, tiene las mismas ventajas que una laparoscopia, pero añade una serie de mejoras: el sistema robótico anula el temblor que puede tener un cirujano en las manos y, además, mientras las pinzas sólo tienen el propio giro que le puede aplicar una mano durante una laparoscopia, el robot permite giros de 360 grados. Es la movilidad de la mano llevada al summum de la perfección”, asegura el cirujano José Luís Elósegui.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica, particularmente en Colombia y Perú. Conjuntamente, cuenta con más de 45.000 profesionales en más de 160 centros sanitarios, entre los que se encuentran 55 hospitales con aproximadamente 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (nueve de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

Vídeos

Dr. José Luis Elósegui - Primera intervención de Cirugía General con el robot Da Vinci