Beltone triunfa en Expoóptica

lunes, 11 de abril de 2022, 10:46 h (CET) Después de cuatro años, la feria ha recuperado la presencialidad, de manera que Beltone, fiel a su cita con Expoóptica desde 1992 ha presentado producto y apostado por la reivindicación de la audiología en el punto de venta Beltone, la empresa del sector de la audiología decana en Expoóptica, no ha faltado a su cita con la feria en IFEMA cuando se cumplen 30 años desde su llegada a España. Después del obligado periodo de carencia debido a la pandemia -la última edición tuvo lugar en 2018-, la firma danesa volvía a tener presencia en el evento en un expositor en el que además de celebrar el reencuentro presencial con sus clientes, ha presentado novedades y mostrado innovaciones, tanto en materia de producto como en marketing. “Lo llevamos en nuestro ADN”, reconocía José Luis Otero, director general de Beltone España.

En todo caso, Otero reivindicaba la atención exquisita “la misma que conduce al éxito a nuestros clientes con sus pacientes, es de la que aprendemos nosotros cada día” que el staff de Beltone ha aplicado con ellos, una edición más, en Expoóptica, porque “más allá de la presentación de producto y de estar presentes, como en todas las ediciones desde 1992, lo más importante es vernos, sin tener que hablar específicamente de negocio y sólo por el mero placer de hacerlo”.

“Probablemente, Beltone sea la marca de audiología más reconocida en el mercado de la óptica. Pero es bueno que en las últimas ediciones, ExpoAudio haya ganado terreno y que otros fabricantes, tantos años después, hayan decidido hacer lo mismo que nosotros. Su cambio de actitud ante la feria nos ayuda a potenciar la imagen del sector. Además, pensamos que la competencia siempre es bienvenida”, afirma Alfonso Ríos, director comercial de Beltone.

Una edición más, los resultados de la firma danesa en IFEMA han sido magníficos. El expositor de Beltone, siempre generoso en todos los sentidos, destacó por su interactividad y animación, además de por las novedades que se pusieron de largo en feria.

En cuanto a producto, Beltone ha presentado los nuevos modelos Beltone Imagine BTE recargables, incluyendo un Power BTE para pérdidas severas, ampliando así la familia Imagine y ofreciendo una audición completamente natural a personas que, por el motivo que fuere, no pueden utilizar audífonos RIE con el sistema M&RIE (micrófono y auricular en el interior del oído que utilizan la forma única de cada oído para recoger el sonido de la manera en que la naturaleza lo ha previsto).

Pero, coincidiendo con su trigésimo aniversario en España, Beltone ha presentado lo que se esperaba de la marca: nuevos servicios con los que poner en valor la audiología en las ópticas. “Con la nueva plataforma que hemos mostrado en la feria pretendemos hacer conscientes a las personas que entran en la óptica que también se presta servicio de audiología, tanto en aquellos establecimientos que se inician en el negocio como en aquellos otros que llevan tiempo haciéndolo sin que su público sea totalmente consciente de ello”, sigue Ríos.

Ahora, el equipo comercial de Beltone va a llevar a cabo presentaciones individualizadas de esta plataforma en gabinetes audiológicos de toda España.

Por último, Beltone también ha estado presente en la parte docente de la feria. Jezabel Bueno ofreció una charla en el foro ExpoAudio sobre la idoneidad de implementar la audiología en las ópticas, definiéndola como la unión perfecta para aumentar las ventas, mientras que José Luis Otero, y el jefe de Producto de Beltone, Manuel Yuste, participaron en inspiradora mesa redonda en la que dieron algunas claves sobre el futuro de la audiología.

