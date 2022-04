Repara tu Deuda Abogados cancela 20.274€ en Ibi (Alicante) con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Ibi (Alicante, Comunidad Valenciana). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Ibi (Alicante, Comunidad Valenciana) ha dictado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi) en el caso de JJ, que había acumulado una deuda de 20.274 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.





Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “él actualmente es pensionista por una discapacidad que le ha impedido continuar con su actividad anterior. A raíz de dicha discapacidad, cobra una pensión muy justa, que le impide llegar a pagar sus deudas. Tras encontrarse en una situación de sobreendeudamiento, decidió empezar el proceso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora ya dispone de su cancelación y puede empezar una vida libre de deudas”.





Según afirman desde Repara tu DeudaAbogados, “España fue uno de los países que más tiempo tardó en incorporar a su legislación la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo pensando para posibilitar la cancelación de la deuda de las personas físicas, incluyendo a los autónomos. El año 2014, justo el anterior a su aprobación, la Comisión Europea había realizado una Recomendación para que pusiera en marcha esta legislación”.





Repara tu Deuda Abogados fue creado en septiembre de 2015. Desde entonces, ha ayudado a muchos particulares y autónomos en situaciones desesperadas que no sabían dónde pedir ayuda. Esto supone haber conseguido la cancelación de más de 70 millones de euros de deuda.





Aunque fue aprobada hace siete años, muchas personas aún desconocen que existe una herramienta legal que les permite quedar exonerados de todas sus deudas. Otras no comienzan el proceso porque no pueden hacer frente a los honorarios que les solicitan algunos abogados. También hay quienes creen que el proceso va a resultar más complicado de lo que realmente es y por ello no se deciden a comenzarlo.





Esta legislación ampara a particulares y autónomos al eximirles del pago de sus deudas si demuestran que han actuado de buena fe y que han procurado un acuerdo extrajudicial previo. Si no logran este acuerdo, lo cual ocurre en la mayoría de los casos, deben solicitar la cancelación de la deuda al juzgado y así la obtendrán.