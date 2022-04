APE Grupo y Casa Decor celebran juntos su 30 aniversario Comunicae

lunes, 11 de abril de 2022, 09:02 h (CET) Alicia García, directora de Casa Decor, y David Pellicer, director de Desarrollo de Negocio de APE Grupo, repasan la trayectoria de los dos proyectos en una entrevista. La plataforma de interiorismo abre sus puertas en Madrid (Goya, 89) hasta el 22 de mayo y cuenta, por tercer año, con la participación de la firma cerámica Casa Decor, la plataforma de interiorismo, diseño, tendencias y estilo de vida más relevante de España, ha abierto sus puertas -del 7 de abril al 22 de mayo en la calle Goya 89 de Madrid- en una edición muy especial, en la que celebra su 30 aniversario. Por su parte, APE Grupo, empresa de Castellón del sector cerámico, participa por tercer año consecutivo en Casa Decor con motivo de una fecha igual de especial: sus 30 años.

Para conmemorar el 30 aniversario de las dos firmas, APE Grupo ha reunido a Alicia García, directora de Casa Decor, y a David Pellicer, director de Desarrollo de Negocio de la compañía azulejera, en una entrevista donde repasan la trayectoria, los logros y el futuro de los dos proyectos.

En este sentido, Alicia García explica que Casa Decor fue una iniciativa “revolucionaria, como fue 1992 para España, un año de grandes hitos. Fue algo tan importante que supuso un paradigma para el interiorismo español”. Mientras, David Pellicer habla de los inicios de APE Grupo como “una trading que se dedicaba a la comercialización de un producto que no era propio. Desde nuestros inicios tuvimos vocación exportadora y pronto nos dimos cuenta de que el diseño y el servicio que ofrecían estas marcas no se adaptaban al mercado como nosotros queríamos. De ahí nace APE como marca”.

Los dos dirigentes explican, desde su punto de vista, las claves del éxito para llegar a los 30 años en el mejor momento de forma. “La flexibilidad y la adaptación a los cambios nos ha permitido mantenernos. Casa Decor es un evento vivo, no hay un año igual que otro, no hay una edición igual que otra; cada año es un reto nuevo”, asegura Alicia García. El éxito del formato, con la pandemia como principal obstáculo, ha pasado por “la digitalización y por mejorar la experiencia del visitante”, según indica la directora de Casa Decor.

David Pellicer detalla en la entrevista las tres principales líneas estratégicas que han permitido a APE Grupo llegar a su 30 aniversario con récord de facturación: “La primera es el diseño. Conseguimos trasladar las últimas tendencias a nuestro producto para hacerlo exclusivo. La segunda, el servicio, tanto por la disponibilidad de producto como por la capacidad de adaptarnos a las necesidades del cliente. Y, por último, el cuidado del cliente; es un miembro más de esta gran familia y por eso es esencial para nosotros que, independientemente de su tamaño o de su capacidad, se sienta parte del proyecto”.

Por delante hay muchos retos. El sector cerámico se enfrenta a uno de sus momentos más críticos por los precios de la energía y de las materias primas, pero David Pellicer confía en que APE Grupo “salga reforzado”. De hecho, en este año de su 30 aniversario y dentro de un ambicioso plan de inversiones, la empresa azulejera va a ampliar en más de 800 metros cuadrados su zona de exposición.

En este sentido, el director de Desarrollo de Negocio de APE Grupo adelanta que el nuevo espacio “será totalmente experimental, donde la tecnología tendrá un gran protagonismo para darle un papel importante a las sensaciones y a las emociones. Vamos a hacer de cada visita una experiencia única, diferente”.

Casa Decor también llega a su 30 cumpleaños con sorpresas. “Hemos preparado un libro muy especial, un libro en el que llevamos trabajando un año”, explica Alicia García. Esta obra va a recoger, según avanza la directora de Casa Decor, la historia del interiorismo en España, con especial atención a los pioneros que fueron capaces de poner en valor esta disciplina en nuestro país.

La cerámica, protagonista

En esta nueva edición de Casa Decor, la cerámica volverá a ser protagonista de la mano de APE Grupo. La empresa castellonense estará presente en cuatro espacios: la Embajada de Dinamarca en España (Erico Navazo Estudio); Jacob Delafon (Urcoisa Interior Design); Inspira Design (Paula Piris); y Fundación Prodis (Devesa & Agenjo Interiorismo).

En definitiva, cuatro proyectos con personalidades muy diferentes que permiten mostrar la versatilidad de un producto -la cerámica- sostenible, resistente y capaz de realzar la belleza de los espacios.

APE Grupo participa a través de su marca APE, buque insignia de la compañía, y de CARMEN, enfocada en la cerámica decorativa y de pequeño formato. Hasta el próximo 22 de mayo, las puertas de Casa Decor estarán abiertas.

