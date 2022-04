Babyauto desarrolla el primer cinturón de seguridad para perros y hace más seguros los viajes en familia Comunicae

lunes, 11 de abril de 2022, 08:03 h (CET) Gracias a la experiencia en la producción de sillas infantiles y aplicando toda la tecnología de Babyauto. El nuevo cinturón de seguridad para perros se desmarca de todos los productos fabricados hasta el momento con este propósito Cuando se piensa en seguridad vial, son muchos los factores que intervienen, pero los más relevantes son las vidas humanas y las de los animales de compañía, bien sea porque el trayecto sea corto o largo, los riesgos son latentes cuando las mascotas viajan libremente por el coche, no solo porque están desprotegidas ante algún frenazo o impacto, sino también por el resto de los ocupantes del vehículo que pueden sufrir lesiones graves.

Actualmente en el mercado se presentan múltiples opciones para el transporte de mascotas y, aunque son una solución, presentan algunos inconvenientes porque no garantizan la sujeción completa del animal, e incluso en algunos casos, pueden ocasionar molestias en los mismos al estar en constante movimiento en un punto fijo.

Tanto los menores como las mascotas, deben contar con un cuidado y atención especial. Es por eso que, Babyauto ha desarrollado un producto que cumple con las normativas europeas en cuanto a seguridad en transporte de personas y lo han trasladado a un dispositivo para mascotas, obteniendo como resultado: el primer cinturón de seguridad para perros con sistema Fix Connect, diseñado en diferentes tallas para perros hasta 20 Kg y utiliza los anclajes Isofix + Top Tether del automóvil, que ayuda a: evitar lesiones en el animal; incrementar las posibilidades de supervivencia del perro en caso de accidente o un frenazo brusco; y proteger a los ocupantes del vehículo en caso de accidente al ofrecer una retención más sólida.

Desde Babyauto su director general, Gabriel Eizaguirre, opina que:"este dispositivo es una ampliación lógica de la gama de productos de seguridad para viajar en familia, ya que hoy en día las mascotas son un miembro más del núcleo familiar y es fundamental que viajen correctamente asegurados".

El primer cinturón de seguridad para perros con sistema Fix Connect nace a partir de las 3 décadas de experiencia de la marca en la fabricación e innovación en sistemas de retención infantil, obteniendo un dispositivo que mejora de manera exponencial la seguridad respecto a los clásicos arneses y correas ya existentes en el mercado. Este novedoso producto creado por Babyauto en colaboración con la Universidad de Zaragoza y el Laboratorio de Impacto del Technopark Motorland (Alcañiz, Teruel) aplica las exigentes normativas ECE actuales para el transporte infantil y las adapta para una óptima retención de la mascota en las diferentes situaciones de la carretera.

El lanzamiento de Babyauto Pets se ha llevado a cabo en la feria Iberzoo (feria del sector profesional de animales de compañía en España) contando con una gran acogida por parte de los visitantes y abriendo la puerta al escenario internacional como lo es la feria Interzoo (Nuremberg, Alemania).



Sobre Babyauto

Babyauto nació como una división especializada en seguridad en el automóvil de Plásticos Zarauz SA, fundada en 1958, una empresa familiar que evolucionó de la fabricación de productos de plástico para el hogar a los productos de puericultura.

Desde entonces, Babyauto se dedica a la fabricación de sillas y accesorios de alta calidad para la seguridad infantil en el automóvil. Pioneros en la mejora de tecnologías de protección infantil, colaboramos con la Universidad de Zaragoza y el Laboratorio de Impacto del Technopark Motorland para realizar exhaustivos ensayos de choque, prototipaje, fitting en diferentes automóviles, etc.

