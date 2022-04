Los portátiles Xiaomi más interesantes, por Xiaomi Home Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, los portátiles se han convertido en una necesidad, puesto que son muchas las utilidades que se les da. Estos son imprescindibles para las empresas, para quienes trabajan de forma remota, para que los niños y adolescentes lleven a cabo actividades escolares, etc.

Cuando se necesita adquirir una portátil, se debe hacer un análisis de compra exhaustivo para dar con un equipo competitivo que cubra las necesidades. Asimismo, existe un sinfín de modelos en el mercado, pero uno de los que está siendo muy demandado es el Redmibook, comercializado en Xiaomi Home, que es una tienda online y oficial de la prestigiosa marca china.

El Redmibook y otros modelos Xiaomi están siendo muy solicitados La gama de portátiles Redmibook está siendo muy solicitada debido a que sus características resultan muy atractivas para cualquier comprador. Este equipo ofrece un alto rendimiento y precios completamente accesibles.

Son varios los modelos de Redmibook, entre los que destaca el Redmibook 15 Pro, que puede tener un procesador intel i5 o i7, RAM de 16GB, almacenamiento SSD de 512 GB, batería que dura hasta 12 horas y pantalla 15.6″ 3.2K Super Retina, entre otras particularidades.

Por otro lado, está el Redmibook 14 Pro con procesador intel i5 o i7, RAM de 16GB, almacenamiento SSD de 512 GB, pantalla de 14″ 2.5K Super Retina y más. También destaca Mi Notebook Pro 15 con procesador intel i5 o i7, RAM de 16GB, almacenamiento SSD de 512GB y batería de 13 horas de duración.

Entre los portátiles de alta gama figura Mi Notebook Pro X 15 en su versión intel i7, que es muy solicitado por los sectores tecnológicos y que posee innumerables ventajas como: 32GB de RAM, SSD de 1 Tbyte, NVIDIA GeForce RTx 3050 TI, batería con duración de más de 11 horas y pantalla 15.6″ OLED Super Retina.

¿Cuáles son las ventajas de comprar un ordenador portátil de Xiaomi ? Son muchas las personas que hoy en día optan por un dispositivo portátil de Xiaomi, principalmente porque son equipos de alta tecnología, estéticamente agradables a la vista, de rápido funcionamiento y de precios bastante atractivos. Qué modelo elegir depende del presupuesto de cada persona, pero también de los requerimientos.

Dónde comprar en España un portátil de Xiaomi Uno de los lugares de referencia para comprar un portátil de Xiaomi de gama media-alta es Xiaomi Home. En esta tienda online, cuentan con todos los modelos y ofrecen garantía de compra en centro técnico local. Además, los envíos son completamente gratis.

Los interesados pueden entrar a la página web y revisar las características de cada producto, precios, etc.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.