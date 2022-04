Whakamua y sus campañas publicitarias centradas en visibilizar la responsabilidad social corporativa Emprendedores de Hoy

lunes, 11 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La publicidad social consiste en la implementación de campañas publicitarias como estrategia para enfrentar las grandes problemáticas que existen en la sociedad. Actualmente, son varias las empresas que apuestan por contribuir en este objetivo, mediante acuerdos con otras organizaciones.

Whakamua es una organización sin fines de lucro, constituida como fundación en 2015 y con sede en España, que fue declarada de Interés Cultural General y Utilidad Pública. Para conseguir cambios, la organización utiliza la publicidad como una herramienta educativa que impulse la responsabilidad social corporativa y mejore la calidad de vida humana.

Los soportes de publicidad exterior de Whakamua son considerados como la nueva forma de anunciarse La red de soportes de publicidad exterior que ofrece Whakamua van más allá del concepto de publicidad comercial. El objetivo es destinar espacios para el uso exclusivo de publicidad social, acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y campañas de comunicación sin fines de lucro. En ese sentido, proporciona a las entidades del tercer sector un medio ideal para conectar con la audiencia.

Desde la construcción del mensaje, la intención es que llegue y perdure en el imaginario del público, por lo que trabajan para conseguir un gran alcance, cobertura y altos niveles de frecuencia. El servicio de la organización incluye anuncios educativos para persuadir y generar consciencia, además de publicidad gratuita para Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales.

El programa Be a Partner busca la participación de empresas socialmente responsables Acorde con la visión de ir más allá de lo comercial, el programa Be a Partner es una oportunidad para que las empresas funcionen desde la ética, la sostenibilidad y el control de la huella ambiental. La iniciativa busca la participación de empresas, pymes y startups con líneas de trabajo socialmente responsables.

A largo plazo, la idea es potenciar las políticas de responsabilidad social y mejorar el compromiso de las empresas con la sociedad, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de valores universales. Para Whakamua, el proyecto es una forma de hacer una publicidad distinta para la construcción de un nuevo futuro.

Para ser parte del programa, las empresas deben cumplir con criterios específicos de elegibilidad, sobre todo que su actividad sea coherente con los principios de la fundación.Dentro de los temas prioritarios se encuentran los derechos humanos, salud y bienestar, asistencia e inclusión, cooperación al desarrollo, educación y cultura, defensa de los animales y protección del medioambiente.

La organización Whakamua, cuyo nombre significa “Adelante”, está formada por un colectivo amplio de voluntarios y profesionales en diseño, creatividad y marketing. Para solicitar más información respecto a los servicios de la fundación, los clientes pueden comunicarse a través del formulario disponible en el sitio web o vía telefónica.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.