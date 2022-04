Consejos para buscar trabajo con mejores condiciones laborales

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la situación de desempleo en España se sitúa en un 13 % de acuerdo a un informe anual publicado en febrero de 2022. Si bien esta cifra sigue siendo bastante elevada, para esta misma organización, el territorio español es uno de los países que más empleo ha generado en los últimos 10 meses.

El informe asegura que el país ha aumentado en un 0,8 % la cantidad de personas empleadas y aunque la estabilización de esta curva de crecimiento depende de las condiciones económicas y geopolíticas de los próximos 4 años; por ahora el panorama parece favorecedor para quienes a día de hoy planean su futuro laboral.

Existen diferentes maneras y estrategias para lograr acceder a un empleo formal y con buenas condiciones, pero aun así, muchos individuos siguen presentando errores en sus aplicaciones, lo que en consecuencia disminuye sus posibilidades de culminar con éxito cualquier proceso de contratación.

Por tal motivo, Jobatus, una de las plataformas más utilizadas para buscar trabajo en España, se ha propuesto ofrecer consejos que ayuden a las personas a conseguir el empleo que sueñan y necesitan.

Errores y recomendaciones para la búsqueda de empleo con buenas condiciones laborales El primer error que suelen cometer las personas cuando buscan empleo es el de no tener un foco u objetivo claro. Es entendible que producto del estrés y el afán por conseguir un trabajo, las personas envíen muchas solicitudes sin un plan específico, lo que genera que las copias del currículum terminen en vacantes que no se ajustan al perfil ni a la experiencia del aplicante. Lo aconsejable, en este caso, es reconocer cuál es el trabajo al que se quiere aspirar para así enviar solicitudes a vacantes con características similares. Además de esto, el aspirante debe conocer las necesidades laborales que se presentan en las zonas donde desea trabajar, con el fin de determinar si su perfil se ajusta a esos requerimientos. No solamente en las grandes ciudades se presentan las mejores ofertas, es necesario que el aspirante tenga la mente abierta para explorar localidades cuyas necesidades se ajusten a sus objetivos y aspiraciones laborales.

Otros canales para encontrar vacantes También es necesario documentar un buen currículum que dé cuenta de las capacidades y experiencia del aplicante, prepararse muy bien para las entrevistas y, por último, pero no menos importante, aprovechar plataformas alternativas en la búsqueda de empleo.

En la actualidad, internet actúa como motor de búsqueda de prácticamente cualquier cosa y, a razón de ello, muchas compañías se esmeran por publicar en primera instancia sus plazas libres en páginas web especializadas en captar personal para las empresas. Tal es el caso de Jobatus, un portal de empleo destinado a conectar a candidatos y compañías, con el fin de suplir vacantes que ofrecen las mejores condiciones del mercado laboral. Con más de 1.400.000 usuarios, este portal espera disminuir aún más la cifra de desempleo en España.