Unidad especial de intervención, en APIC international security

lunes, 11 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

No es común en las empresas de seguridad privada el ofrecimiento de una unidad especial de intervención, ya que conllevan una gran capacidad por parte de sus agentes. Y, claramente, no todas pueden solventar la inversión y capacitación que requieren los equipos.

Es allí, donde aparece APIC international security, una de las empresas de seguridad privada por excelencia en Europa.

APIC international security cuenta con un amplio equipo de seguridad capacitado y preparado para llevar intervenciones en territorios hostiles. La gran mayoría de sus agentes son ex policías y ex militares, que han combatido diversas amenazas e, incluso, intervenido en conflictos bélicos.

El servicio de unidad especial de intervención que ofrece APIC international security La empresa de seguridad se informa, primeramente, sobre la problemática a resolver, para luego, diseñar una solución que convenza y convenga al cliente que contratase sus servicios. Teniendo en cuenta que cada problema es diferente y cada uno requiere diversas soluciones, el equipo de APIC international security se pone de acuerdo sobre qué medio se emplearán en cada resolución.

En este sentido, la empresa ofrece tres tipos de unidades de intervención: la seguridad marítima, la extracción de personas en zonas de conflicto y el servicio con drones. El primero de ellos consiste en un servicio contra la piratería y el terrorismo. Para combatirlo, monitorizan y protegen embarcaciones, plataformas, carga y personal operativo, entre otras cosas, evaluando las amenazas y los riesgos de las instalaciones en alta mar. Una vez resuelto, se diseñan los planes de disuasión de seguridad y se pone en marcha la práctica de las medidas humanas y materiales para su protección.

En cuanto a la segunda unidad de intervención, la extracción de personas en zonas de conflicto, se utiliza tecnología de última generación y se emplea personal con una larga trayectoria en operaciones militares, principalmente, en Oriente Medio. Por último, el servicio con drones es utilizado en casos hipersensibles para el análisis del terreno a explorar. Estas operaciones requieren un personal de seguridad altamente calificado.

Funciones de la unidad de servicio de intervención de APIC international security Entre las principales funciones, tiende a direccionar las operaciones de intervención a desarrollarse en territorios hostiles, sea para custodia de personal o para rescate de alguna persona. Cada intervención se desarrolla en cumplimiento de lo establecido en las normas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y acorde a cada uno de los Estados en los que se llevará a cabo el mencionado proceso.

Por experiencia de sus agentes, capacidad de respuesta, análisis de situaciones y seguridad de que el trabajo será llevado a cabo con éxito, APIC international security es la empresa de seguridad privada con uno de los mejores índices de unidades especiales de intervenciones.



