Tulipan Jewelry y el Mix and Match, joyas de plata personalizadas que complementan cualquier look

Uno de los metales más utilizados en la joyería por muchas razones es la plata, puesto que es un material elegante y fácil de trabajar.

Por otro lado, otro de los elementos más usados para las joyas son las piedras, las cuales dan el toque final que completa la belleza de toda la pieza o pueden ser protagonistas del diseño.

Ambos elementos están ahora mismo en tendencia y la joyería Tulipan Jewelry ofrece a sus clientes joyas de plata bañadas en oro con piedras preciosas personalizables, las cuales son las protagonistas de la pieza y aportan un toque único de elegancia y sofisticación. Con Tulipan Jewelry, los clientes son quienes elaboran su pieza final exclusiva y única.

Piedras naturales convertidas en tendencia La pedrería siempre se ha usado en las joyas. Sin embargo, para que el resultado sea una perfecta obra de arte, es necesario que quien las elabora tenga la capacidad de convertir hasta una piedra natural en una verdadera tendencia. Tulipan Jewelry trabaja de manera profesional en cada una de sus joyas, siguiendo las tendencias actuales de joyería y moda.

Es una empresa capaz de ofrecer un servicio personalizado de joyería que trabaja con diferentes tipos de materiales, principalmente con plata bañada en oro. Esta se combina con piedras naturales y piedras preciosas en tendencia, tales como rubí, topacio, amatista, etc. También se añaden piedras semipreciosas como turquesa, malaquita, ágata negra, ópalo rosa etc. En total hay más de 12 piedras distintas para que los clientes puedan elegir las que más les gusten, según su mes de nacimiento, la ropa que suelen llevar, etc. Al arte de mezclar todos estos elementos perfectamente para crear joyas personalizadas y elegantes que complementen adecuadamente cualquier look, desde un estilo sutil hasta uno alternativo, se le conoce también como Mix and Match.

Una tendencia que debe ser aplicada Ahora mismo, el Mix and Match se encuentra en tendencia y hace referencia a todo aquello que contribuya a crear un look extraordinario o a todo lo que potencie cualquier estilo de outfit. En este sentido, la joyería se ha convertido en un elemento que funciona muy bien para dar un toque único a cualquier look. Si a esto se le suma el hecho de que las joyas con piedras preciosas y naturales también son un trend, se obtienen dos maneras de hacer que se aumente el potencial de cualquier look y que este no pase desapercibido.

En Tulipan Jewelry, se ofrecen joyas como si fueran acuarelas, con el fin de que el cliente tenga la libertad de crear combinando piezas según su gusto y, así, reflejar su estilo personal y obtener piezas únicas. Para comprar una joya personalizada, basta con visitar las tiendas físicas en Madrid o ponerse en contacto con la empresa a través de sus redes sociales, donde se pueden ver algunas de las piezas creadas en la tienda. Los medios de contacto se pueden encontrar en su página web, donde, además, está también todo su catálogo de joyas de plata con pedrería o en su Instagram.